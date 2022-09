Sonia Monroy no podrá ser madre: "Me han extirpado el útero, estaba lleno de tumores"

Sonia Monroy ha compartido su drama con los espectadores de Socialité. La artista, que ha dicho encontrarse destrozada, concedió una dolorosa entrevista al programa de Telecinco, donde se sinceró sobre algo que le causa mucho dolor: la imposibilidad de ser madre.

Según contó la artista, hace tres semanas se sometió a una cirugía en la que le han extirpado el útero: "Es un palo muy grande", dijo, entre lágrimas, la exintegrante de las Sex Bomb.

Al parecer, y tal y como relató, se hizo una ecografía rutinaria y es entonces cunado descubrieron que tenía un mioma.

"Yo tenía la esperanza de hacer una in vitro, mi sobrina me iba a donar un óvulo. Me quedé en shock cuando el ginecólogo me dijo que mi útero estaba lleno de tumores y tenía que extirparlo", contó sobre su ilusión de ser madre a los 49 años.

"Hay mujeres que no quieren ser madres y esto les puede afectar menos, pero si tienes la esperanza como yo, psicológicamente, afecta mucho. La operación ha ido bien, pero psicológicamente no estoy bien", añadió la artista.

Afortunadamente, los "ocho tumores" que llegó a contar Monroy "no eran cancerígenos, eran benignos".