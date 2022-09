El triatleta olímpico Roberto Sotomayor será el candidato de Podemos en Madrid para las municipales de 2023

El exatleta olímpico Roberto Sotomayor será el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2023, a las que se enfrentará al actual regidor, José Luis Martínez-Almeida. Sotomayor también tendrá como contrincantes a Rita Maestre, de Más Madrid, y a un candidato del PSOE todavía por determinar, puesto para el que se postula Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. Podemos, que hace dos semanas activó su maquinaria electoral, volverá así a concurrir a las elecciones para el Ayuntamiento capitalino, un hecho que no se produjo en 2019 para no perjudicar a la exalcaldesa Manuela Carmena, que ganó en votos, pero no pudo formar gobierno.

"Nadie mejor que Sotomayor para transmitir la idea de que se puede ganar", apuntan fuentes de la formación dirigida por Ione Belarra, que también avanzan a 20Minutos que la segunda de la lista -que tendrá que pasar por unas primarias- será Carolina Alonso, actualmente diputada autonómica. Las mismas fuentes opinan que en Madrid cuentan con "muchas posibilidades de recuperar" el Consistorio "para la izquierda". Diferentes dirigentes de Podemos en la ciudad de Madrid argumentan "que gran parte del electorado que votó en las anteriores a Más Madrid votarán esta vez a Podemos porque Rita Maestre tiene un perfil que no gusta en la izquierda".

Cabe recordar que Podemos se presentó a la Alcaldía de Madrid bajo el paraguas de un Ahora Madrid cuya candidata era Manuela Carmena, a quien evitaron dar la batalla tras la ruptura por la creación de Más Madrid. Dicho partido ha optado, además, por no aceptar la oferta de alianza con Podemos ni a nivel autonómico ni en la capital.

Con todo, Sotomayor ya era miembro de la dirección de Podemos tras formar parte de la candidatura con la que Belarra ganó las primarias para suceder a Pablo Iglesias al frente de la dirección morada. Entonces, fuentes de Podemos argumentaron que su fichaje abría el camino para incorporar a la política a personas de la sociedad civil. "Provengo de una familia de marcado político y sindicalista. El deporte lo veo como una herramienta eficaz de transformación socializadora. Y la igualdad, el respeto, la tolerancia y el esfuerzo como valores que quiero poner en práctica en este reto con Unidas Podemos", dijo entonces.

Sotomayor ha sido una de las figuras destacadas del atletismo español de los últimos años en categoría máster (mayores de 35 años). Concretamente, en su palmarés figura tres títulos de campeón de Europa en 1.500 y 3.000 metros lisos y también fue doble subcampeón mundial. Su retirada como se produjo en 2016 en su ciudad natal, Madrid, a los 38 años, en los Campeonatos de España Absolutos.