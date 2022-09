Marina García desvela el motivo por el que busca piso en Madrid sin Jesús Sánchez

Marina García está buscando piso en Madrid, principalmente tiene como objetivo el hecho de vivir sola, pero tampoco se cierra a compartir vivienda con alguien que sea similar a ella en carácter y aficiones.

La exconcursante de La isla de las tentaciones, tras el aluvión de preguntas por parte de sus fans, ha tenido que dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram para despejar cualquier tipo de incógnita.

"Es muy sencillo", comenzó exponiendo la sevillana en su perfil, donde acumula 784 mil seguidores, quienes siguieron en vilo todas y cada una de sus explicaciones.

Tal y como la influencer detalló, la pareja está construyendo una casa que no comenzará a reformarse hasta Semana Santa del 2023, por lo que queda imposibilitada la idea de mudarse con Jesús de forma inmediata: "Hemos calculado y, más o menos, la tendremos lista en un año y medio. Es mucho tiempo".

Por ende, Marina comienza a sopesar uno de sus sueños, como es el de vivir en la capital, idea que le barrunta desde que tiene 23 años, y la cual quiere ejecutar.

"En mi cabeza siempre ha rondado Madrid, pero los dos estábamos empezando con nuestros negocios y era inviable. Ahora es el momento perfecto para probar a estar allí y quitarme la espinita", argumentó la televisiva.

"Mi principal idea es un apartamento individual, que es como más a gusto se está y así mi pareja se puede venir conmigo", señaló la andaluza, a pesar de que es consciente de la dificultad de encontrar un piso en Madrid, y por ello no descarta vivir con un desconocido.

"El tema de compartir piso lo tengo como última opción. Primero voy a quemar todas las balas que yo tenga y es verdad que si no hay otra posibilidad, me iré a compartir piso con alguien, pero tiene que ser ser alguien que me transmita confianza, que tengamos confianza y cosas en común y que conozca algo", expuso honestamente la joven.

No obstante, Marina también celebró el haber encontrado un piso en Andalucía, en el que podrá residir junto a su pareja mientras las obras de la nueva casa continúen.