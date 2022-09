Laura Fa denuncia que alguien se está haciendo pasar por ella en una plataforma para ligar: "Estoy casada y no uso esta app"

Laura Fa ha denunciado públicamente que alguien le está suplantando la identidad. La colaboradora de Sálvame ha descubierto una cuenta en una conocida aplicación de citas con fotos de ella. Por si hubiera confusión, ha decidido aclarar que no es ella quien se encuentra detrás del perfil.

Según ella, varios seguidores le han escrito para preguntarle si tenía una cuenta abierta en esa aplicación para encontrar pareja porque sus fotos circulaban por la plataforma. Eso sí, no van acompañadas de su nombre y edad.

"No soy yo, no tengo un perfil en esta app, estoy casada y no uso esta app", ha dicho la catalana, asegurando que no tiene nada que ver con ella. Además, se trata supuestamente de una cuenta de una mujer de 43 años llamada Elizabeth y que se ubica a casi 500 kilómetros de Barcelona, ciudad donde vive Laura Fa.

"A alguien le he parecido suficientemente guay como para usar mis fotos, así que, Elizabeth, me encanta la idea, no hace falta que lo quites, pero que sepáis que yo no soy, que cuando vayáis habrá otra señora, seguramente estupendísima de la vida, pero que no tengo perfil en esta app", ha querido dejar claro la colaboradora.

Ahora que ya ha denunciado públicamente esa suplantación de identidad, Laura Fa podría ir más allá. Tiene la oportunidad de hacerlo en la propia aplicación de citas o ante la justicia, pues se trata de una violación al derecho a la propia imagen.