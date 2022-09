Rosa Benito habla sobre los rumores de veto en Telecinco: "No tengo constancia de eso"

Rosa Benito lleva varias semanas sin aparecer por los estudios de Mediaset. Esto, sumado a las declaraciones que ha dado Rocío Carrasco sobre ella y toda la familia Mohedano en la segunda parte de su docuserie, ha hecho saltar chispas en el contrato de la colaboradora con el grupo de comunicación.

Corren los rumores de que esta ausencia estaría derivada por un veto por parte de Telecinco. Algo a lo que la que fuera cuñada de Rocío Jurado ha querido ponerle punto y final.

"A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa", son las declaraciones que ofrece en su última publicación de Instagram.

La alicantina sigue en Chipiona disfrutando de los últimos días que le quedan de vacaciones, coincidiendo justo con el día de La Virgen de la Regla, el cual está muy orgullosa de celebrar.

"La gota que colma el vaso es la que produce los grandes cambios en la vida", escribe en otro de sus post en la ciudad gaditana, donde se la ve sonriente y ajena a todo tipo de polémicas.