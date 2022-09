Un contratiempo con Paz Padilla impide el debut de Pilar Rubio en 'El Hormiguero'

Todo estaba preparado. Sin embargo, un contratiempo de última hora dio al traste con el debut de temporada de Pilar Rubio en El Hormiguero.

El programa de Pablo Motos recibió el miércoles a Paz Padilla para presentar su nueva obra de teatro, El humor de mi vida, que representará a partir del 16 de septiembre en el teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Sin embargo, también hablaron de otros temas, como la ausencia del marido de la invitada, fallecido hace dos años, o su nueva relación y las críticas que le ha traído a la humorista.

"El amor no se dosifica, es inmenso y yo tengo una gran capacidad amar. No dejas de amar a tu madre porque ya no está o a un hijo porque tienes otro. Es el proceso de aceptación. Aprendí a aceptar que yo seguía viva y quería seguir viva, el tiempo que esté aquí, que no sé el tiempo que será, quiero ser feliz. Lo digo porque hay muchas mujeres y hombres que quieren rehacer su vida y puedes volver a querer. Antonio me diría: 'levántate'. La única opción que tengo es ser feliz. Siempre digo que la vida es maravillosa, pero muy corta y venimos a aprender", se sinceró la gaditana sobre la relación con su nuevo chico, Fran Medina.

También recordó Padilla su polémico despido de Mediaset. Ante la pregunta directa de Motos, señaló: "Yo lo único que quería decir es algo muy evidente y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo. ¡Yo lo he cogido tres veces! Estuve la primera vez ingresada en una planta Covid, sé lo que es sentirse asustada. Yo no soy negacionista. ¿Cómo lo voy a ser si yo lo he vivido?", argumentó la humorista.

Una charla entre Motos y Padilla que resultó intensa y que se alargó más de lo debido, a tenor de lo anunciado por el valenciano nada más comenzar la emisión del programa, donde dijo que, tras la entrevista, darían la bienvenida a la sección de Pilar Rubio en su primer día de temporada, y, después, recibirían a Marron para su experimento del día.

Sin embargo, al final ambos colaboradores se quedaron sin salir al plató, ya la entrevista de la cómica se alargó hasta el final del programa.

Es más, la propia Pilar había subido a sus stories de Instagram escenas de los momentos previos a su, al final fallida, salida a plató. Incluso se la llegó a ver en el inicio del programa, pero no en su sección, que, por cierto, aún no se sabe cuándo se estrenará, si este mismo jueves o ya la próxima semana.