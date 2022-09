Polémico vídeo de un concejal de la Liga junto a una mendiga en Florencia: "Vótanos para no volver a verla nunca más"

Un concejal de la Liga en Florencia (Italia), Alessio Di Giulio, ha compartido en sus redes sociales un polémico vídeo que posteriormente ha borrado después de que incluso el líder del partido de ultraderecha, Matteo Salvini, criticara las imágenes en las que Di Giulio se grabara a sí mismo con una mujer pidiendo limosna detrás al tiempo que prometía que con la Liga, a partir del 25 de septiembre, esa señora no iba a ser vista más por las calles de Florencia.

"El 25 de septiembre vota Liga para nunca volver a verla, ¡para nunca más volver a verla!", clamaba Di Giulio en el vídeo, publicado este domingo por la tarde y grabado en el centro histórico de la capital toscana. Tras el escándalo causado, las imágenes fueron eliminadas.

Pero lejos de disculparse, Di Giulio ha compartido un texto en el que insiste en la necesidad de acabar con la mendicidad acosadora, citando el artículo 669-bis del Código Penal. El concejal conservador se mantiene en su posición: "No sé por qué pero no veo a ningún opinador dominical denunciando el tema de la mendicidad acosadora en las grandes ciudades de la Toscana. También podríamos hablar de los campamentos ilegales de gitanos y de las personas obligadas a pedir dinero en los semáforos o en la calle, pero dudo que ningún intelectual de izquierda quiera entrar en el asunto".

El líder y candidato por la Liga, Matteo Salvini, ha reconocido en la cadena Sky Tg24 que Di Giulio "podría habérselo ahorrado".

En una entrevista en el programa LaZanzara de Radio24, Di Giulio trató después de quitar hierro a sus palabras: "Era una broma, al estilo florentino. No soy racista, mi novia es nigeriana. La mujer gitana nos siguió por la calle, me confundió con un turista, quería dinero. Lo que yo revelaba es un problema evidente en la ciudad de Florencia, la mendicidad acosadora. Esta señora no entiende que tiene que ir a trabajar. La mendicidad no es legal", argumentó.

El próximo 25 de septiembre se celebran elecciones generales en Italia y las encuestas dan por el momento como candidata favorita -ligeramente por encima del socialdemócrata Enricco Letta- a Giorgia Meloni, líder de la formación de ultraderecha Hermanos de Italia.