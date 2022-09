Los rumores de crisis entre Ana María Aldón y Ortega Cano han servido para que los medios dedicados al corazón hayan cubierto sus agendas durante todo el verano. Aunque el torero ha destacado que sigue enamorado de la diseñadora, esta no parece estar muy convencida.

Tanto es así que el pasado domingo, Aldón se sentó en el plató de Ya es verano, donde también se encontraba Paloma Barrientos. La diseñadora hizo referencia a la información transmitida por Sálvame, que aseguraban que la periodista mantenía una relación con Ortega.

Visiblemente molesta, Barrientos respondió a Ana María Aldón que la información del programa de las tardes de Telecinco era infundada. Además, la periodista ha aprovechado este martes el Club Social de El programa del verano para recalcar: "A Ortega no solamente le tengo cariño, sino que me parece que es un señor que lo ha pasado francamente mal y es una persona a la que ahora se están dirigiendo todos los ataques. No me preguntéis por qué porque no lo sé".

Respecto a Ana María Aldón, Barrientos ha apuntado que no apenas la conoce, pero sí tiene cariño al torero. Finalmente, Beatriz Cortázar, que también se encontraba en el plató de Ya es verano el pasado domingo, ha apuntado: "No es cuestión de tener o no cariño a Ortega. Es que después de 35 años de carrera, evidentemente, hemos hablado, le hemos hecho entrevistas y reportajes en momentos dulces, amargos...".

"Hablamos de una trayectoria periodística, de una relación profesional, de una cercanía y un saber que, en un momento dado, llamas por teléfono y te pueden confirmar o desmentir algo. Eso se llama una relación profesional. Pero, fíjate, le noté celos a Ana María contigo", ha sentenciado Cortázar.