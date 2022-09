Críticas de Junqueras y Mas a la manifestación de la Diada que organiza la ANC: "Radicaliza el mensaje contra los partidos políticos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reprochado este martes a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que su manifestación para la Diada del 11 de septiembre sea "excluyente" y "en contra de la mayoría de independentistas y del partido mayoritario del independentismo", en referencia a los republicanos. Por su parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dicho que no cree que la manifestación se haya convocado contra una parte del independentismo, pero no entiende por qué la entidad "radicaliza tanto el mensaje contra los partidos políticos".

El presidente del Govern, Pere Aragonès, sí acudirá al acto político que organizará Òmnium Cultural con motivo de la Diada, una asistencia que contrasta con su anunciada ausencia en la manifestación independentista convocada por la ANC, lo que le ha valido duras críticas de esa entidad.

Junqueras

En una entrevista en la Ser, preguntado Junqueras sobre si asistirá a esa manifestación de la ANC, Junqueras ha respondido que él tiene "la intención de asistir a muchos actos del 11S".

Pero, a continuación, ha puntualizado que tiene "el convencimiento muy reforzado en las últimas horas de que, desgraciadamente, una parte de la actual dirección de la ANC ha optado por una manifestación que está dirigida sobre todo contra independentistas, o contra muchos independentistas, o contra una mayoría de independentistas, o contra el partido mayoritario del independentismo".

"Yo creo que es un error porque sería mucho mejor que lo haga a favor de la independencia y no en contra de los otros independentistas", ha dicho Junqueras, que ha tildado de "excluyente" esta actitud, de la ANC, en contraste con la "voluntad de sumar e integradora" que, a su juicio, debería tener esta manifestación.

En cualquier caso, ha expresado su deseo de que la manifestación de la ANC "vaya lo mejor posible" y ha aceptado "las críticas legítimas" a su partido, si bien ha dejado claro que ERC quiere representar un independentismo "inclusivo e integrador", el "único camino" para alcanzar la independencia.

Por otro lado, sobre el quinto aniversario del pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, en el que el Parlament aprobó las llamadas "leyes de desconexión" previas al referéndum del 1 de octubre, Junqueras ha defendido que fueron plenos "integradores" en los que "siempre se actuó según el principio democrático".

Sobre si JxCat romperá la coalición de gobierno en Cataluña, ha apuntado que "la experiencia nos dice que hasta ahora no lo han hecho y lo que nos dice la mayoría de sus dirigentes es que no lo harán". "Es una decisión que han de tomar y esperemos que la tomen con el máximo acierto", ha sugerido Junqueras, que ha reivindicado, en cambio, que ERC siempre es "consecuente con sus principios".

Mas

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Mas ha dudado de que la posición de la ANC sea "constructiva desde el punto de vista de suma independentista". "La ANC nació únicamente para conseguir la independencia, y tiene que saber que sin partidos políticos no se llegará nunca", ha afirmado.

Mas ha dicho que él no irá "por razones estrictamente familiares". Cuando él era presidente, ha explicado, no iba "para preservar el máximo sentido institucional de la presidencia", y no por las razones que ahora ha alegado Aragonès.

El presidente de la Generalitat ha rechazado ir a la manifestación de la ANC de la Diada porque va "contra los partidos, y no contra el Estado".

Feliu niega un rifirrafe con ERC

"No tenemos ningún rifirrafe con ERC". Así se ha expresado la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, a cinco días de la manifestación independentista de la Diada.

En declaraciones en Catalunya Ràdio, Feliu ha expresado que la entidad tiene la voluntad de lograr la independencia y "espolear a las clases políticas".

La líder de la Asamblea ha afirmado que la convocatoria "no es en contra de nadie, y menos en contra de las instituciones, pero sí en contra del uso que se hace de las instituciones".

Feliu ha considerado que Aragonés puede decidir no ir a la manifestación "libremente", pero ha dicho que "entonces todo el mundo puede interpretar" qué significa que vaya o no.

Después de que Junqueras haya expresado que la manifestación se hace "contra una parte del independentismo", Feliu lo ha rechazado. Ha razonado que nunca han hecho mención a ningún partido en concreto, que no lo han "focalizado" en nadie, y que siempre se refieren al 52% independentista "que no cumple".

La líder de la ANC ha dicho que a pesar de que Aragonès ha manifestado que no irá, "mucha gente de ERC sí que tiene ganas de ir". Y ha defendido que la movilización tiene un tono "crítico", "como todos los Once de Septiembre".

Forcadell no se siente excluida de la manifestación

La expresidenta del Parlament y expresidenta de la ANC, Carme Forcadell, entiende que algunas personas se sientan excluidas de la manifestación de la ANC, pero ha añadido que ella no.

En una entrevista a Rac 1, Forcadell ha explicado que irá como expresidenta de la entidad y como militante de ERC. Y ha dicho que habrá muchos militantes, cargos electos y responsables del partido que participarán. "No es que ERC no vaya a la manifestación. Quizás no irá parte del partido", ha concluido.

Forcadell ha admitido que no suscribe al 100% el manifiesto de la ANC. Cree que va "en contra de los partidos y del Govern" pero también añade que una función de la Asamblea es "presionar" al ejecutivo y los partidos, y movilizar a la gente.