Foment crea un comisión de estudio para la ampliación del aeropuerto del Prat en 2026

La patronal catalana Foment del Traball presentó ayer una comisión sobre la ampliación del aeropuerto del Prat, en la que un numeroso grupo de expertos en navegación aérea, infraestructuras, turismo y ecología buscarán una solución que permita ampliar la tercera pista respetando el entorno natural.

Bajo el lema «Barcelona conectada al mundo por un aeropuerto intercontinental», se busca el "máximo de complicidades y el consenso para lograr un pacto político que logre desbloquear esta infraestructura básica para la economía catalana", según ha expresado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Al final, el objetivo es poder construir una pista lo suficientemente larga que permita pasar de 40 a 70 vuelos directos con diferentes capitales internacionales sin tener que hacer escalas en otros aeropuertos, principalmente en Madrid.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre no contempla que «al final, esta infraestructura no se pueda tirar adelante», porque «si no, la tercera pista será Barajas».

Conversaciones y comparecencias

Josep Sánchez Llibre afirma haber hablado ya con el alcalde de El Prat, aunque fue "durante un partido de fútbol del Espanyol", y con la Generalitat, cuya respuesta "por lo menos no fue negativa".

La Comisión durará nueves meses, y funcionará mediante comparecencias, es decir, diferentes expertos expondrán sus estudios y opiniones para, una vez organizada toda la información, poder tomar una decisión sobre cuál es la mejor solución. El lunes que viene será la primera sesión.

El presidente de la comisión, Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas, cree que la inversión comprometida de 1700 millones que se perdió en agosto del año pasado, «se podría recuperar en el 2026, con una nueva edición del plan DORA de AENA». Moreno piensa que para esa fecha podría haber ya una "respuesta clara" al problema.