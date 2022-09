El juez da otro balón de oxígeno al ficus de San Jacinto

El ficus centenario de San Jacinto, por cuya supervivencia se han movilizado vecinos y asociaciones de la ciudad, seguirá en pie, de momento. Después de que el Ayuntamiento de Sevilla concediera en agosto la licencia de apeo a la Orden de Predicadores Dominicos, propietarios del árbol al encontrarse este en los terrenos de su parroquia, y que un juzgado suspendiera a mediados de mes dicha licencia y paralizara los trabajos de tala de forma "inmediata" –aunque con la copa y las ramas ya podadas–, el juez volvió este lunes a mantener la suspensión de la autorización municipal.

Así lo determinó en un auto en el que explica que la tala del ejemplar, que llegó a Triana en el año 1913, "dejaría sin objeto el recurso contencioso administrativo" interpuesto por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), ya que si la sentencia fuera finalmente favorable a la asociación, "no podría replantarse el árbol en las condiciones que actualmente tiene". Asimismo, el juez ha desestimado la petición de la orden religiosa para que la AMJA depositara 150.000 euros en caso de que la suspensión de la licencia se mantuviera, como así ha sido finalmente.

Por último, y ya que de manera "previsible" la sentencia podría tardar más de seis meses en dictarse, el auto del magistrado insta al Consistorio a tomar las medidas que sean "necesarias para la seguridad de personas y bienes" durante el periodo de tramitación del recurso. El documento judicial recoge que el Ayuntamiento presentó en el periodo de alegaciones "fichas de evaluación del riesgo elaboradas por una empresa especializada en las que se determina que, a corto plazo, [el ficus] no presenta riesgo para personas o edificaciones cercanas". No obstante, Parques y Jardines ha pedido que "no se dilate en el tiempo el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada" ya que, en caso contrario, "habría que prolongar las medidas previstas [...] incorporando inspecciones periódicas y realizando una nueva evaluación de riesgos".

Cabe recordar que en el año 2010 se produjo un primer incidente por la caída de una rama del ficus, si bien entonces no hubo que lamentar heridos. Algo que sí ocurrió en el año 2021 al caer otra rama del árbol, que provocó hasta seis heridos, uno de ellos, de gravedad. En total, desde el año 2016 se ha producido al menos una veintena de caídas de ramas, según los datos del Consistorio.

Por el momento, el Ayuntamiento está practicando un riego "copioso" de toda la base permeable del ejemplar y en puntos accesibles a sus estructuras radiculares cercanas. Asimismo, se ha procedido a la protección de los cortes y zonas sensibles de la corteza con arpillera, para protegerlos de la insolación y permitir la emisión de nuevos brotes de forma natural. Y se ha incluido el árbol en el circuito de riego diario.

Buena disposición municipal

La AMJA valora el nuevo auto del juez y asegura que por parte del Ayuntamiento, con quien mantuvo una reunión el pasado viernes, "existe una clara disposición para reparar y buscar soluciones a la situación actual". En dicho encuentro, ha explicado la asociación, se acordó "iniciar una serie de actuaciones y conversaciones para la mejor satisfacción de todos los intereses en conflicto". Y recuerdan que la AMJA lleva "meses en contacto con las partes implicadas para intentar que no se lleva a cabo la tala" del árbol.

Por otro lado, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado este mismo lunes que la próxima licitación del contrato de mantenimiento del arbolado de la ciudad supondrá un incremento de seis millones de euros con respecto al que actualmente está en vigor. Aunque puntualizó que "diría que no hay" que estar preocupados por la situación en la que se encuentran los árboles tras los últimos episodios de caídas de ramas y ejemplares, como el desplomado en la plaza de las Mercedarias como consecuencia de la pudrición de las raíces.