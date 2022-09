Rocío Carrasco llama "mala" a Gloria Mohedano y asegura que se quedó con un dinero de Rocío Jurado que no le correspondía

Telecinco emitió este viernes, durante el Deluxe, el segundo capítulo de En el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. En él, y bajo el título de Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, Rocío Carrasco retrató a su tía Gloria Mohedano como una persona muy interesada.

Además de asegurar que no la había querido nunca, pues sentía que había vivido una mentira rodeada de interesados; desveló que se quedó con el dinero que Rocío Jurado le dio para su hijo, Antonio, el día de su boda. "Cuando mi primo Antonio se casa, mi madre le dio a Gloria 200.000 pesetas como regalo para Antonio", recordó.

Tras esto, la más grande se extrañó de no haber recibido las gracias por parte de su sobrino, y este le dijo que no tenía ningún regalo de su parte. Además, Gloria no llegó a darle ese dinero a Antonio nunca, según Rocío Carrasco.

Por otro lado, recordó que su tío Manolín se hacía cargo de todo lo que tenía que ver con la finca de los naranjos y que administraba él mismo una cuenta que le había abierto la Jurado para que pudiera comprar lo que necesitara, contratar trabajadores, etc., algo que ya contó en Montealto.

"Gloria metía las narices en el campo, el otro opinaba de los números, metía mierda con mi tío Manolín. Gloria un día le dijo que le firmara un cheque en blanco. Mi tío lo firmó y se lo dio. ¿Para qué era ese dinero? No se sabe. ¿Lo recibía Rocío Jurado? Tampoco se sabe" apuntó.