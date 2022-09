Miriam Sánchez estalla contra el 'Deluxe' tras cancelar su entrevista a última hora: "Me exprimís y me tiráis"

Tal y como se había anunciado a lo largo de la semana, estaba previsto que este viernes 2 de septiembre Miriam Sánchez fuese entrevistada en el Deluxe. La protagonista había prometido contarlo todo sobre su turbulenta relación con Pipi Estrada pero, al menos de momento, esto no ha sido posible.

El programa anunció a última hora que, en su lugar, la entrevistada sería Olvido Hormigos, expolítica que lleva unos tres años fuera de los focos. Desde sus redes, Miriam no tardó en dejar claro que no había sido ella quien había decidido no acudir y que se le había comunicado la cancelación cuando ya estaba "maquillada y peinada".

Después, afeó también que el programa, con esta determinación, hacía que hubiese dado "72 horas de entrevista gratuitas". Además, aseguró que no era la primera vez que Telecinco no cumplía económicamente con ella. "En el 2013 no me quisieron pagar la indemnización. ¿Por qué esto a mí?He dado audiencias astronómicas, no me dejáis ser anónima y ahora me exprimís y me tiráis", añadió en otro mensaje.

Por otro lado, criticó las alusiones a su hija en plató: "Tenéis que hablar conmigo antes de tener problemas serios de muchas cosas y emisiones de mi hija y de mí como mujer durante años". No contenta con esto, añadió que pensaba llevar a los juzgados a La Fábrica de la Tele, Mediaset y Telecinco, quienes ya la censuraron hace unos días por hablar de su hija en Sálvame diario.