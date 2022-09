Salta la sorpresa en el plató de Sálvame. Miriam Sánchez se sentará en Viernes Deluxe, 3 años después de su última aparición en el programa, para hablar largo y tendido sobre su actual situación y, sobre todo, despejar todas las dudas sobre su relación con Pipi Estrada.

"Pipi sabe que yo tengo mucho miedo de ir a la tele. Pero ese miedo ya no existe", dijo en una entrevista con el reportero Kike Calleja. Desde que apareciera un vídeo en el que ella salía discutiendo en plena calle con el periodista, ha vuelto a acaparar titulares.

La pareja estuvo junta 7 años, desde 2006 hasta 2013, con múltiples ideas y venidas, además de discusiones en programas de televisión. Pese a todo, la parecían tener una buena relación y así lo dejaba caer Pipi en cada oportunidad. Pero, al parecer, todo era un espejismo.

"Llevo callada 10 años. Estoy regular y este señor no me deja levantar cabeza. Ya está bien de mentirosos", dijo en una reciente entrevista para Sálvame, dejando claro que la relación entre ambos no era tan idílica como vendía el periodista. Ahora, se sentará en el Deluxe para poner a Pipi en su sitio y contar, por fin, su verdad.