Las imágenes de una supuesta discusión entre Alejandra Rubio y Carlos Agüera, su actual pareja, siguen copando titulares. Y desde Sálvame han querido abordarlas, preguntando directamente tanto a Terelu Campos como a Carmen Borrego, y a la propia Alejandra.

"No están hablando de su relación sino de otra persona", explica su tía, que habría hablado directamente con su sobrina. Su madre también ha negado que haya problemas en la pareja. E incluso la propia protagonista ha querido dejar claro que todo ha sido un malentendido.

Una reportera de Sálvame ha podido contactar con la hija de Terelu y le ha preguntado directamente sobre la supuesta discusión, pero Alejandra ha afirmado que no ha pasado nada entre ellos y que la relación está perfectamente: "No tengo nada que decir sobre esto. Me parece una tontería enorme".

"En las imágenes solo se ve que estamos hablando", ha querido explicar Alejandra. "No quiero dar ninguna explicación de mi vida. No ha pasado nada. Está todo bien". Y, pese a las teorías del resto de colaboradores, Carmen Borrego también ha zanjado la polémica.