Sin duda, Sol Macaluso es una de las corresponsales que más ha llamado la atención durante la guerra de Ucrania, pues toda su repercusión y viralidad provocó que ahora sea un rostro habitual de los platós de Telecinco.

La periodista se viralizó cuando, durante sus intervenciones, narró la historia de Stefan, el cámara que trabajaba con ella y que pedía que se llevaran a su hija a España para protegerla. Tras un aluvión de apoyo y ayuda a la pequeña, el nombre de Macaluso se puso bajo el foco.

Ahora, desde que regresó a España se la ha visto no solo como invitada en programas, sino también como colaboradora de espacios como Ya son las ocho o Ya es verano. Sin embargo, parece que, en realidad, le encantaría volver a Ucrania, tal y como confiesa en exclusiva a Outdoor.

Durante su etapa allí, estuvo muy en contacto con su psicóloga, a quien necesitó enormemente. Afortunadamente, ya tenía seis años de terapia que le permitieron tener una buena base de herramientas para sobrellevar su día a día allí.

Además, también contó con el apoyo de Olga Marset, quien fue su profesora de comunicación en España. Con ella se abría en canal e incluso le confesaba cosas que no le podía decir a sus padres. "Yo si me muero hoy aquí en Ucrania me muero feliz, no me arrepiento de nada. Amo tanto lo que estoy haciendo, incluso tanto en esta situación de mierda, que no me importa si mi vida se termina hoy aquí", asegura.

En su actual etapa, se ha planteado mucho la repercusión que ha conseguido. "Nunca imaginé que esa cobertura me iba a dar todo lo que me dio", declara al citado medio. "El balance es, por supuesto, positivo. Pero sí es verdad que tengo muchas ganas de ir a Ucrania".

"Lo que pasó conmigo y mi exposición es algo que todavía intento entender. Lo acepto, lo agradezco y lo aprovecho", añade. "He pedido [volver a la zona de conflicto] pero no me lo han concedido".