En las últimas horas, el vídeo en el que un grupo de niños insultan a otro en el día de su cumpleaños se ha convertido en lo más visto de las redes sociales. Tanto es así que numerosos famosos se han sumado a una iniciativa que pretendía que el pequeño tuviera las felicitaciones que merecía en su día.

Los hechos se produjeron durante un campamento de verano que tuvo lugar en un colegio que, tras ver las imágenes de lo ocurrido (grabadas por los menores), se ha escudado en que se trata de una actividad ajena al centro.

Este viernes, El programa del verano se ha hecho eco del horrible episodio. El matinal ha contactado con Rocío Ramos-Paúl, ha destacado que el colegio tiene "una responsabilidad moral" con el pequeño que, además, "siente una indefensión terrible porque, haga lo que haga, no hay nada que le vaya a sacar de esto". "El bullying se produce fuera de la vista de los adultos, pero una vez que se sabe yo creo que pierden el tiempo en poner denuncias", ha agregado la psicóloga.

De la misma manera, Rocío ha apuntado que en una situación de acoso suele haber un cabecilla que orquesta los actos y el resto no son más que un rebaño que le siguen, normalmente, por miedo a que les pase lo mismo que al acosado.

Ramos-Paúl ha apuntado que existen unos protocolos educativos para frenar el acoso escolar basándose en los testigos que, al final, son quienes mejor pueden hacer ver que se está produciendo una situación de bullying.

En primer lugar, la psicóloga ha señalado lo que se conoce como 'padrinos', alumnos especialmente entrenados para resolver los conflictos que se puedan producir durante el tiempo de recreo. También ha destacado el uso del 'banco de jugar solo', que consiste en que el niño que se encuentra solo o que se enfada con el grupo con el que está, acude ahí y el resto sabe que pueden ir a jugar con él. Finalmente, el buzón anónimo: "Nadie pretende que a los niños se les acuse de chivatos, pero se puede establecer este mecanismo donde dejan la carta de cosas que has visto y has sido testigo".

"No se nos puede olvidar que el bullying lo tienen que resolver los adultos. Los niños no pueden resolver solos el acoso. Estas pautas se aplican en los protocolos de los colegios y funcionan fenomenal", ha sentenciado la terapeuta que, además, ha criticado duramente la actitud del colegio.

"Los fuertes no podemos permitir que les pase esto a los débiles. Porque no es solo una cuestión de denunciar o chivarse. Un niño fuerte no puede permitir que le hagan esto a un niño débil. Yo no sé si es correcto o no, pero o cada padre toma esta determinación o nos vamos al garete", ha apuntado uno de los colaboradores del matinal de Telecinco.