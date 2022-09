'Quédate', de Bizarrap y Quevedo, es la canción más escuchada del verano en Spotify en España

La plataforma musical Spotify ha publicado las canciones más escuchadas durante el verano de 2022 en España y el resto del mundo, resultados que corroboran el predominio de la canción Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, conocida popularmente como Quédate.

El tema fue publicado el 6 de julio y ha conseguido permanecer en el número uno durante siete semanas, en el Top 50 Global, la lista de éxitos musicales más escuchada en todo el planeta.

"El pasado junio presentamos a aquellos artistas que forman parte de RADAR en 2022, nuestro programa en apoyo al talento emergente en España y en el mundo. Quevedo estaba en esa lista de talentos con más proyección y los datos de este verano tan solo demuestran que cualquier artista, ya sea emergente o establecido, puede llegar a la cima de éxitos mundial", declaró Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify.

Tras el éxito del binomio argentino-canario, el segundo tema más escuchado del verano en nuestro país es Tití me preguntó, del artista boricua Bad Bunny.

La tercera, cuarta y quinta posición también pertenecen al puertorriqueño, con las canciones: Me porto bonito, junto a Chencho Corleone; Tarot, con Jhay Cortez, y Ojitos Lindos, la colaboración que realizó con Bomba Estéreo.

Otro año más, la música en lengua española es la preferida por los oyentes de nuestro país, así pues el puesto número seis lo ocupa La bachata, de Manuel Turizo; el séptimo Tigini (Remix), de Rvfv y Kikimoteleba; el octavo, Despechá, de Rosalía, un tema que ha llenado las redes sociales de baile; y las últimas posiciones del top 10 las ocupan Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro, y Moscow Mule, de Bad Bunny.

A nivel mundial, Harry Styles ha logrado el puesto más alto del pódium con su tema As It Was, éxito que acumula más de 610 millones de reproducciones en la plataforma en los últimos tres meses.

Tras ese tema, la lista continúa con Running Up That Hill (A Deal With God), de Kate Bush, un tema de 1985 que vive su segunda edad de oro tras su aparición en Stranger Things, la aclamada serie de Netflix.

En el resto del ranking global, la música en español refleja su esplendor, puesto que hasta seis canciones se hacen con el top mundial gracias al nuevo álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, y a la colaboración de Bizarrap con Quevedo.

La tercera y cuarta posición de la lista la ocupan los temas del 'Conejo Malo' (Bad Bunny), Me porto bonito y Tití me preguntó; en quinto lugar Glimpse of Us, de Joji; en el sexto Ojitos Lindos, de Bad Bunny y Bomba Estéreo; en el séptimo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 de Bizarrap y Quevedo. Octavo puesto para Efecto y el noveno lo acapara Moscow Mule, ambos de Bad Bunny. El top 10 lo cierra Glass Animals con Heat Waves.

Con respecto a los pódcasts, el más escuchado del verano en España es Estirando el chicle, donde prima el humor feminista y la actualidad, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín.

En segunda posición se halla Esta no te la sabes, episodios de cinco minutos que tratan curiosidades sobres historia, ciencia, cultura, geografía o piscología.

En tercera The Wild Project, entrevistas conducidas por Jordi Wild; en cuarta Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero; y en quinta, AM, donde se cubre toda la actualidad informativa en breves píldoras diarias.

Y a nivel global, este verano destacan pódcasts como Batman Unburied, Pod Meets World, Back to the Beach with Kristin and Stephen, SPYxFAMILY y The Journal.