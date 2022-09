Un récord Guinness, una fortuna y un matrimonio consolidado: los 65 años de Gloria Estefan

La historia de Gloria Estefan está muy ligada a lo que se suele denominar 'sueño americano'. 65 años después de nacer en La Habana, en Cuba, el 1 de septiembre de 1957, la artista no solo goza de prestigio internacional gracias a una más que consolidada carrera, sino que puede presumir de un matrimonio indestructible, de dos hijos de los que no puede estar más orgullosa y que también se dedican al mundo del espectáculo y de la música, de una fortuna con muchísimos ceros e incluso de haber ostentado un muy curioso récord Guinness.

Todo comienza con quiénes eran sus abuelos, emigrantes españoles (él, asturiano; ella, riojana), que llegan a la Llave del Golfo en el primer tercio del siglo XX. Su hija Gloria se acabaría casando con José Fajardo, soldado y guardaespaldas de la esposa del dictador Fulgencio Batista. Tras la victoria de la revolución de Fidel Castro, su padre fue encarcelado como preso político ("Recuerdo haber ido a la cárcel con mi mamá y mi abuela para visitarlo", llegaría a rememorar en una entrevista para CBS News, a pesar d que solo contaba con 16 meses) y la familia emigró a Estados Unidos.

En Miami, Gloria María Milagrosa, su verdadero nombre, tendría una hermana, Rebecca, y descubriría su vocación: la psicología. Sin embargo, a pesar de comenzar sus estudios en la universidad, acabó enrolándose en las filas de un grupo de música latina (a pesar de ser ciudadana estadounidense desde 1974 asegura nunca haber dejado de sentirse cubana y atesorar en su caja fuerte su "pasaporte de bebé cubano" y su "boleto de Pan Am de ida y vuelta"), que tras unos pocos conciertos cambiaría su nombre a Miami Sound Machine. Y entra en la ecuación Emilio Estefan.

El productor (y por entonces teclista y percusionista) y la vocalista se enamorarían tan perdidamente que se casarían casi de inmediato, en 1978. Y siguen juntos a día de hoy. Sin embargo, a la alegría le siguió una montaña rusa de emociones, pues a la vez que comenzaban a descollar con temas como Renacer y que nacía su primer hijo, Nayib, en 1980, su padre fallecía a los 47 años, después de haber estado expuesto al agente naranja durante la guerra de Vietnam. "Desarrolló esclerosis múltiple y comenzó a perder su capacidad para hablar, así como su habilidad incluso para tomar decisiones", confesó a The Guardian años después como recuerdan desde Vanitatis.

Juntos, canción a canción y álbum a álbum, Gloria y Emilio -quien también ha trabajado con otros artistas latinos como Azúcar Moreno, Thalía, Shakira, Ricky Martin o Carlos Vives- han logrado montar un imperio tal que, según webs especializadas como Celebrity Net Worth (la cual estima la fortuna de las estrellas de la jet set mundial), dispondrían de una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares.

Todo ello no solo porque hayan conseguido vender más de 130 millones de discos en todo el mundo, sino porque sus negocios se han ramificado y son capaces tanto de vender por 35 millones en 2021 una de sus mansiones en la 'isla de las estrellas', donde eran vecinos de Julio Iglesias, Madonna o Sylvester Stallone, como de crear un musical, titulado On your feet, que utiliza sus propios temas para narrar la historia de su familia. Fue estrenado en Chicago y ese mismo año dio el salto a Broadway, y tras dos temporadas hizo gira por todo el país, produciéndose ahora mismo una versión internacional.

En el musical, además, se tocan algunos de los episodios más duros de su vida, como el accidente en el que casi pierden la vida en 1990, después de que en Pensilvania un tractor arrollase el autobús en el que viajaban. Llegaron a pensar que Gloria Estefan apenas podría mover las piernas y, por supuesto, descartaron que pudiese volver a ser madre. Pero ocurrieron ambas cosas, y en 1994 vino al mundo Emily.

Mientras que Nayib ya ha hecho abuelos a los Estefan, pues fruto de su matrimonio con Lara Diamante Coppola nació Sasha, Emily ha conseguido que la familia muestre públicamente su apoyo a la comunidad LGTB, ya que en 2017 daba a conocer que estaba saliendo desde hacía un año con su novia, Gemeny Hernández, con quien sigue a día de hoy. Sin embargo, más tarde se conoció con polémica que Gloria le había pedido que no lo dijese antes porque temía que el "disgusto" pudiese matar a su abuela.

Eso sí, madre e hija están muy unidas y pasan mucho tiempo juntas, así como Gloria apoya la incipiente carrera musical de su pequeña, que también ha hecho las veces de modelo y quien recibirá el Premio a la Visibilidad del Consejo de Derecho Humanos, un organismo de las Naciones Unidas.

Una distinción que puede ser la primera de muchas, como tiene su madre, a quien en sus 65 años de vida le han concedido siete premios Grammy, posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tiene la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos y el Gobierno de España le hizo entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2017.

Como curiosidad, además, está que la cantante se enteró en 2013que había batido un récord y que figuraba en el libro Guinness. Fue gracias a su canción Wepa, que Gloria compuso junto a su marido y Pharrell Williams en 2011 e incluyó en su disco Miss Little Havana. Mientras cantaba el tema, de un ritmo muy bailable, consiguió en Veracruz, en México, el mayor número de personas moviéndose a la conga a la vez. "¡Buen día, mi gente! ¡En el estudio desde temprano pero feliz al ver que hemos 'wepeado' hasta entrar en el libro Guinness! ¡Qué rico! ¡Besos!", escribió entonces.