Rafa Latorre: "La fórmula de la radio es tan sencilla que es muy compleja, decir cosas interesantes"

La nueva temporada de La Brújula, el veterano programa de Onda Cero que en pocas semanas cumplirá 30 años de emisión, trae una importante novedad. El periodista y columnista Rafa Latorre (Pontevedra, 1981), hasta ahora destacado colaborador de Carlos Alsina en el matinal Más de uno, se pone al frente tras la etapa de Juan Ramón Lucas. Con 20 años de experiencia, tiene muy claro qué quiere para este informativo de Onda Cero.

Por lo pronto, el espacio adelanta su inicio a las 19.00 horas. "Sociológicamente, España ha cambiado bastante y puede que la radio no haya respondido suficientemente rápido a esa evolución. La gente ya no sale de trabajar tan tarde, se han adelantado los horarios y se está demandando otro tipo de parrilla. Es una cuestión de hábitos en la sociedad española a los que la radio tiene que volver a adaptarse", explica Latorre.

En cuanto a los contenidos, se reforzará la apuesta por la economía. "Con el otoño que se nos viene encima, el oyente buscará respuestas a lo que está ocurriendo, y sobre todo un contexto", dice Latorre.

El nuevo director de La Brújula también quiere aprovechar recursos de su emisora: "La información local y regional, en un momento en el que los medios tienden a centralizarla, es uno de los grandes activos de Onda Cero, que tiene una gran implantación local y regional".

Toda esa información estará comentada por colaboradores y profesionales como Miguel Ángel Aguilar, Ignacio Varela, Emilia Landaluce, Juanjo de la Iglesia o Joaquín Manso, y por otros perfiles que permanecen, como Chapu Apaolaza o José Miguel Azpiroz.

"Los tertulianos se eligen por diversos motivos. En economía, por ejemplo, y en temas similares, se requiere un alto grado de especialización. Pero me gustan sobre todo los que son periodistas, los que siguen ejerciendo y cubriendo acontecimientos; tienen una visión particular y original de la actualidad y conocen las noticias no por leerlas en la prensa, sino porque están en contacto con los acontecimientos", explica Latorre.

Y es que, a su juicio, "la fórmula para hacer radio es tan sencilla que a la vez es complicadísima: decir cosas interesantes". Latorre ha aprendido de maestros como Carlos Alsina o Luis del Olmo, de los que destaca "su talento", pero también "los sacrificios que hacen por la radio".

En La Brújula la opinión es otra de las patas que la diferencian de otras ofertas, sin que eso haga que Latorre despegue los pies del suelo. "No podemos creernos que vamos a salvar el mundo con nuestras opiniones, porque eso es una vanidad nociva. Nuestra labor es hacer entender a la gente lo que está ocurriendo y eso se puede lograr desde la información y desde la opinión", postula.

Sobre la competencia, lo tiene claro: "Ni mis competidores tienen una intención malévola ni yo una fantástica, la mayoría queremos paz, estabilidad y prosperidad, lo que pasa es que creemos en llegar a ello por caminos distintos".

Aunque ya no se compite solo contra otros programas de radio, "sino contra Netflix, HBO, los videojuegos… una oferta de ocio ilimitada", eso no hará que se pierda el espíritu del programa para buscar otros caladeros. "No podemos desvirtuar nuestro producto para atraer a un público y entonces perder y defraudar al que ya está con nosotros".

Este jueves 1 de septiembre, se dirigirá a ese público en su primera tarde al frente de La Brújula con una entrevista al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.