La difícil tarea de dejar a un pesado digital

Le diste tu Instagram, te habló, quedasteis. Insistió, lo logró, empezasteis. Sabías que algo no iba a funcionar, pero te dejaste llevar y, además, te gustaba lo suficiente. La vida son dos días, pensaste. Vivamos el presente. Compartisteis fotos, redes, etiquetas, historias. Fuisteis uno, pero no el mismo y os duplicasteis en las redes de ambos con naturalidad.

Pero la vida iba en serio y el amor también. Todo lo que empieza termina y todo lo que termina tiene sus consecuencias. Él no se lo tomó muy bien. Parece que estaba muy enganchado y no lo asumía. No es que fuera violento, ni siquiera mal educado. Era, sobre todo, insistente. Creía que podría arreglarlo y lo intentó muchas veces de modos que, al principio, eran enternecedores, pero que, pasado un tiempo, comenzaron a ser molestos.

Te resultó extraño tener que borrar una parte de tu vida para recuperar tu vida.

Así que, llegado el momento, hubo que cortar todas las comunicaciones. Los amigos comunes no lo pusieron fácil. Adiós Instagram. Limpieza, bloqueo y todo lo necesario para hacer como si algo no hubiera sucedido. Te resultó extraño tener que borrar una parte de tu vida para recuperar tu vida. También os gustaba Twitter. Lo utilizabas para algunas cosas de la universidad. Bloqueo. También atacaba por allí.

En Whatsapp fue también complicado levantar el muro. Atacó con teléfonos de varios amigos y hubo que ir bloqueándolo todo. Después entró por Telegram. Ya no te acordabas de que lo tenías. Te mandó correos electrónicos a tu cuenta personal y a la del trabajo. Poco a poco fuiste dinamitando todos los puentes y él no lo entendía. Su etapa de duelo después de la pérdida era demasiado intensa.

Hoy te ha mandado dos euros por Bizum y un mensaje que dice: “Respóndeme, por favor”. Ha tocado fondo. Ya falta poco para que lo asuma. Ha sido un proceso largo y duro. Te planteas si la próxima vez será así y ya sabes que no, que lo manejarás de otro modo. Es triste, pero es mejor. Has escuchado al psicólogo Gabriel Rolón decir que cuando sales con alguien le das un poder sobre ti y que el verdadero amor es no usar ese poder. Te ha parecido certero.