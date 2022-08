Ana Obregón comparte el que fue el primer posado de verano de su vida: "No me gustó nada, lloré todo el rato"

Mucha gente ya ha vuelto al trabajo y ha dado por terminadas las vacaciones, pero el verano aún continúa -especialmente para los que aún siguen teniendo tiempo libre-. Por ello, continúan algunos de los elementos más típicos de esta época estival: el calor, las playas, las piscinas y, como no podía ser de otra forma, los posados de verano de Ana Obregón.

Aunque la actriz ya protagonizó su tradicional posado en una revista a finales de julio, sigue llenando su cuenta de Instagram de distintas imágenes muy veraniegas frente al mar, dándose un baño o incluso recordando los chapuzones con su hijo Aless Lecquio.

Pero una de sus últimas publicaciones se la ha dedicado a su padre, Antonio García, que recientemente estuvo ingresado y con el que ha pasado el verano en su casa de Mallorca.

De hecho, ha aprovechado para compartir el que sería su "primer posado de verano" oficial, y no es otro que uno de niña junto a su padre. "La verdad, papá, es que ese primer posado no me gustó nada", confesó.

"Lloré como una magdalena todo el rato", reveló la bióloga. Pero lo cierto es que, a pesar de sus lágrimas de entonces, estaba muy contenta de haber pasado esos momentos juntos, y de seguir compartiendo tiempo con él, tal y como se ve en su segunda imagen: "Gracias por cuidarme siempre, ahora me toca a mí".