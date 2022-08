William Levy, tras cumplir 42 años: "Me estoy poniendo madurito, digámoslo así"

El actor William Levy está en la cresta de la ola y mientras rueda en España se ha dado cuenta de la legión de fans que tiene en nuestro país. El trabajo aquí le ha coincidido con su 42 cumpleaños, sobre el que ha reflexionado en un vídeo subido a su Instagram.

"Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día tan especial. Cumpliendo 42 años. Igual me siento joven, que es lo importante", dice el actor cubano-estadounidense.

Levy está rodando en España la serie Montecristo y su popularidad le llevó incluso a tener que pasar por la comisaría de Marbella para pedir ayuda a la policía con el acoso de algunos fans.

"Me estoy poniendo más madurito, digámoslo así", dice en el vídeo el actor sobre lo de cumplir años, algo por lo que ha recibido innumerables muestras de cariño.

"Agradecido por todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. No tengo palabras para agradecerles lo que siento. Me hacen sentir una persona muy afortunada y muy bendecida, porque tener el cariño de ustedes... eso me hace especial. Porque el cariño de ustedes es especial, son gente muy especial y llena de cariño. Se lo agradezco de corazón y les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo", les dice a sus fans.

Ellas y ellos serán también los protagonistas de Milá y Levi, un programa de Movistar en el que la periodista Mercedes Milá cumple su sueño y entrevista a William Levy, un momento muy esperado durante meses, y que comparte en directo con 400 fans del actor.