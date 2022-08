El president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ha trasladado este martes a los miembros del ejecutivo catalán en la primera reunión del Consell Executiu tras el descanso vacacional su "disposición a escuchar las propuestas concretas de todos (incluidos sus socios de Govern, Junts), y sobre todo respecto a la resolución" del conflicto político catalán. De momento, no hay prevista la celebración de una nueva comisión bilateral en el horizonte de los próximos meses entre los gobiernos catalán y estatal.

El pasado lunes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, daba un margen de un mes a Aragonès y a su partido, ERC, para dejar de "suspender" en el "Eje nacional", es decir, en la consecución de la independencia de Cataluña tal y como marca el actual acuerdo de legislatura entre ambas formaciones suscrito hace poco más de un año.

Jordi Turull avisa: "no podemos esperar más, o independencia o independencia" Europa Press

En la cuestión soberanista, el president catalán ha pedido en la reunión de este martes, tal y como ha explicado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, que "sean los partidos los que expliquen sus posiciones con máxima responsabilidad". Y ha recordado a los consellers que ya existen espacios "para hacerlo" más allá de las reuniones ejecutivas.

A su vez, el líder republicano ha recalcado que los retos del Govern en este nuevo curso político "son múltiples", no solo a nivel de consecución de la autodeterminación, sino también de sumar todos los esfuerzos "para resolver los problemas socioeconómicos de la ciudadanía" derivados de la alta inflación y de la crisis política y energética por la invasión rusa de Ucrania.

Sin "crisis de Govern" por la independencia

Plaja ha negado que exista una brecha abierta en la coalición de Govern a propósito de la lucha soberanista, y que esta "sigue trabajando como desde el primer día de la actual legislatura". Sí que ha confirmado que ambos partidos se han emplazado a trasladarse sus respectivas propuestas en este campo y a tratarlas desde los órganos de coordinación entre ellos.

"La independencia de Cataluña sigue siendo un objetivo prioritario y compartido por ambos partidos a partir de trabajar en un referéndum vinculante para conseguirla". La consecución y celebración de dicha consulta aparece en el programa de Govern.

"Sabíamos que no sería fácil avanzar en la resolución del conflicto político, pero por parte del Govern siempre habrá espacio para la autocrítica y la mejora" (Patrícia Plaja, portavoz del ejecutivo catalán)

Para la portavoz, el ejecutivo de Junts y ERC "está haciendo todos los esfuerzos para trabajar aislado de las dinámicas de partido y para impulsar políticas de Govern", con una atención especial a conseguir "estabilidad para los catalanes" en un momento tan convulso a nivel global como el actual.

Plaja, no obstante, no ha escondido que la coalición soberanista ha pasado "por altos y por bajos". "Sabíamos que no sería fácil avanzar en la resolución del conflicto político, pero por parte del Govern siempre habrá espacio para la autocrítica y la mejora".