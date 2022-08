Lady Di, así era en palabras de las personas que más de cerca la conocieron: "Anhelaba ser una persona normal"

Diana Frances Spencer, más conocida como Diana de Gales o Lady Di, murió en un trágico accidente automovilístico en París en 1997 cuando sus hijos Harry y William tenían solo 12 y 15 años. Ahora se cumplen 25 años de aquella trágica noche en el Puente del Alma de París.

Sobre la figura de Diana se ha dicho de todo. Para recordarla, recogemos algunas declaraciones y descripciones de ella que hicieron algunas de las personas que más de cerca la conocieron.

Empezamos por lo que la casa Real Británica dice de ella. En la web del Palacio de Buckingham hay una extensa biografía, que se resume así: La difunta Diana nació el 1 de julio de 1961 en Norfolk. Recibió el título de Lady Diana Spencer en 1975, cuando su padre heredó el condado.

Lady Diana Spencer se casó con el Príncipe de Gales en la Catedral de San Pablo en Londres el 29 de julio de 1981.

Durante su matrimonio, la princesa asumió una amplia gama de deberes reales. La familia era muy importante para la princesa, que tuvo dos hijos: el príncipe Guillermo (William) y el príncipe Enrique (Harry). Después de su divorcio del Príncipe de Gales, la Princesa siguió siendo considerada miembro de la Familia Real.

Diana, Princesa de Gales, murió el domingo 31 de agosto de 1997, tras un accidente automovilístico en París, ocurrido horas antes, muy entrada la noche del día 30.

Hubo duelo público generalizado por la muerte de esta figura popular, que culminó con su funeral en la Abadía de Westminster el sábado 6 de septiembre de 1997.

Incluso después de su muerte, el trabajo de la princesa sigue vivo en forma de organizaciones benéficas conmemorativas y proyectos creados para ayudar a los necesitados.

La web destaca además un hecho histórico: la princesa fue la primera mujer inglesa en casarse con un heredero al trono en 300 años (cuando Anne Hyde se casó con el futuro James II, rey de quien descendía la princesa).

Pero, ¿cómo era en lo personal? Hoy en día queda claro que era una persona infeliz en su matrimonio, torturada, que pasó por profundas depresiones y trastornos alimentarios y que aún así ejerció como mecenas e impulsora de causas sociales.

Lady Di y el príncipe Harry, siendo apenas un bebé. CBS

"Hoy, en lo que habría sido el 60 cumpleaños de nuestra madre, recordamos su amor, fuerza y carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza benefactora en todo el mundo, cambiando innumerables vidas para bien", dijeron William y Harry en un comunicado conjunto. lanzado el 1 de julio de 2021.

Príncipe William la definía así: "Nuestra madre era una mujer increíble que dedicó su vida al servicio. Era resistente, valiente e incuestionablemente honesta. El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas poco éticas acabó con su vida", dijo ese mismo año "Sus flores favoritas eran las nomeolvides", apuntaba como dato curioso.

Harry aseguraba en una entrevista lo siguiente: "En los 12 cortos años que tuve la suerte de estar con ella, vi y sentí la energía y el impulso que obtuvo al ayudar a los demás, sin importar sus antecedentes, dolencias o estado. Su vida y la de ellos fue mejor gracias a eso, por corta que fuera la de ellos o la de ella".

El exmayordomo de Lady Di, Paul Burrell, aseguraba hace unos años en una entrevista a The Sun que durante su matrimonio Diana "estaba realmente sola", citando las propias palabras de la duquesa de Gales. "Diana me dijo: 'Cuando me casé pensé que mi esposo estaría ahí, me cuidaría, apoyaría y animaría, pero no lo hace'".

"Recuerdo que una vez Diana bajó las escaleras con un hermoso vestido blanco y negro y él le dijo que parecía de la mafia. Incluso desde antes ella ya era infeliz, lo que la llevó a desarrollar un trastorno alimentario. Comenzó justo antes de que se casara, ella misma me lo contó todo", narraba el exmayordomo.

En sus últimos años, ya divorciada y saliendo con Dodi Al-Fayed, junto al que murió en el accidente, su estado de ánimo mejoró, en parte gracias a su asesor personal, Stewart Pearce, que la conoció muy de cerca.

"Se dio cuenta de que no era ni parecía tan poderosa como quería ser y se sintió bastante sumisa", explicaba el asesor de cuando la conoció.

"Diana anhelaba ser normal: saboreaba el olor de la lluvia en la parte superior del autobús número 9 a principios del invierno", rememoraba Pearce.

A veces, "estaba de pie en el fregadero de mi cocina lavando tazas y platos y saltando con Chelsea Studio después de una sesión, vestida con mallas de gimnasia ajustadas", contaba sobre el día a día el asesor.

"Todo se logró buscando vitalidad y alegría: fue muy divertido estar con Diana", decía Pearce.

"Era apasionante de contemplar porque poseía una belleza excepcional, inmediatez, autenticidad, observación impecable y compasión sincera, tanto que tocó las almas de miles de millones de personas", ponía en valor el que la ayudó a mejorar su seguridad en sí misma.

"La vimos florecer desde una joven de diecinueve años, a través de las muchas heladas y granizadas que soportó, para convertirse en la radiante mujer divina de sus últimos años", resumía sobre la figura de Lady Di, convertida hoy en día en todo un icono.