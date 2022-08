José Antonio Avilés la ha vuelto a liar. En Socialité sacaron unas fotos en exclusiva de Isabel Pantoja en las playas de Conil, y esas fotos las había conseguido él. Solo que no es la cantante la que se ve en las imágenes.

Avilés ha entrado en Sálvame este lunes para explicar cómo consiguió las imágenes: "Me pongo en contacto con una persona muy cercana a Isabel Pantoja. Y me dice que tiene todo el porte de Isabel. Y una persona que está en la playa me confirma que Isabel ha salido de Cantora".

Pero el reportero José Antonio León ha conectado poco después en directo atacando al exsuperviviente: "Está mintiendo. La foto de Isabel Pantoja es falsa. No es ella. La amiga que está con ella tampoco es ninguna confidente de Avilés. Las protagonistas están muy cabreadas".

Que era mentira que dicen que no es Isabel Pantoja ,Aviles quedando fatal ,como les gusta a salveme pic.twitter.com/klnO1OxO21 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 29, 2022

No solo eso, sino que el programa se ha puesto en contacto con las protagonistas de la imagen. "La foto que aparece por los medios son mi tía y mi madre en las playas de Conil. Mi tía está diciendo que qué cosa es esta, que quién se lo ha inventado. Que no invente más. Como buen profesional que dice que es, que contraste las noticias antes de darlas".

Que cagada la de Socialite por confiar en Aviles dandole noticias falsas pic.twitter.com/wY2llqvdO9 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 29, 2022

Ante estas revelaciones, María Patiño, presentadora de Socialité, ha explotado contra José Antonio Avilés: "Te vas a callar la boca porque voy a hablar yo. Yo ya dudo de él desde hace tiempo. Sé cómo construye pruebas falsas. Sigue jugando con la ilusión de un equipo. Le pido disculpas al equipo. Juega con gente a la que yo respeto".

"Cuando te levantas por la mañana y encuentras esto, te dan ganas de llorar. A mí me la han colado, pero no me invento pruebas, no monto testigos que no existen. Lo siento muchísimo, de verdad, en nombre de todo el equipo", se ha quejado la periodista, visiblemente emocionada.

No es que mienta es que insiste en la mentira pic.twitter.com/uEiVaPTNot — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 29, 2022

"¡A todo el mundo le han pedido colar una información en algún momento!", ha defendido el colaborador para sostener que él no lo hizo a mala fe.