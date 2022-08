El detalle que hace tan peligrosos a los tiburones, según un científico marino

Gracias al cine, el tiburón es uno de los animales más temidos del mundo, y aunque su mala fama como devorador de hombres está algo exagerada, sus ataques a humanos no son nada infrecuentes.

Y ello se debe a algo que puede parecer preocupante si lo pensamos fríamente. El científico de conservación marina David Shiffman, en declaraciones al Mirror, explica que una de las características del escualo como cazador es que es muy poco probable que lo detectes, incluso cuando él ya te ha visto a ti.

"El hecho de que no veas un tiburón no significa que el tiburón no te vea a ti. La mayoría de las veces, te dejan en paz...", dijo Shiffman. "Si estás en el océano y ves un tiburón y solo se está ocupando de sus propios asuntos, no tienes que preocuparte", añade.

"Los tiburones tienden a chocar con las personas en el agua y, a veces, ni siquiera las tocan físicamente", prosigue el experto.

El hombre es más peligroso

Sin embargo, son los tiburones los que deberían estar más preocupados por los humanos que al revés. Aproximadamente 100 millones de tiburones mueren cada año, según Shiffman, pero son vitales para mantener un ecosistema saludable en el océano.

La mayoría de estas muertes son causadas por prácticas de pesca insostenibles, incluida la captura intencional o accidental cuando se pesca otra vida marina.