Guerra abierta entre Juanjo Ballesta y su ex, Verónica Rebollo, por la manutención de su hijo: "No me hagas explotar, falso"

Juan José Ballesta y Verónica Rebollo pusieron punto final a su relación hace año y medio, cuando el propio actor anunció la ruptura, admitiendo que Vero siempre será la mujer de todas "sus vidas".

Fruto de esa relación, que duró años, nació su hijo, que ya tiene 14. Precisamente por su manutención, ahora la relación entre el actor y la peluquera se ha recrudecido, intercambiándose ambos una serie de mensajes por las redes que dejan claro que la relación de la expareja no pasa por su mejor momento.

Primero, tal y como publica Lecturas, el actor se quejó de algunas cosas que Verónica publicaba sobre él. "Pase lo que pase, y por mucho que me intentaras hacer daño, yo soy yo y tú, la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides, pase lo que pase y aunque no tengas razón, siempre estaré para ti y para los tuyos", escribió Ballesta.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Verónica, que respondió por la misma vía. "No creo que decirte que pases manutención después de un año y medio separados sea hacer daño. El niño vive conmigo, pero el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos trabajos para que me llegue para la casa, luz, agua, comida, gastos de tu hijo aparte", publicó ella.

"Como no tenemos convenio regulador hecho, te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada. No sé ni cómo tienes vergüenza de poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada. Así que no me hagas explotar que eres más falso y más bienqueda...", remató la peluquera, dejando evidencias de una tensa relación entre ambos.