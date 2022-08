Jennifer Lopez estrenó una canción dedicada a Ben Affleck y se la cantó en su boda

El pasado fin de semana se produjo uno de los eventos del año en EE UU en cuanto a celebrities: la boda entre Ben Affleck y Jennifer Lopez en el rancho del actor en Georgia.

Posteriormente, se han ido conociendo detalles del enlace. Uno de los últimos tiene que ver con la fiesta celebrada tras la ceremonia del enlace y uno de los momentos más llamativos del festejo.

Jennifer Lopez obsequió a su nuevo esposo y a los asistentes a su boda con la interpretación de una nueva canción que la artista de origen puertorriqueño le dedica a su amado.

#JenniferLopez Performed at Wedding, First Video of New Song for #BenAffleck awww pic.twitter.com/IRf2LLG7VL — The Gworls Are Fighting (@Barbiedolltvv) August 26, 2022

La cantante, de 53 años, salió a la pista de baile frente al actor, de 50, que estaba sentado en una silla frente a ella, e hizo una rutina de baile con un par de bailarines que la acompañaban.

La letra no deja lugar a dudas, con frases como "No me canso de ti": En concreto, la letra dice: "Puedo sentir la pasión en tus ojos / Todavía estoy enamorada de ti/ Sabes que no me canso de ti / Sabes que no me canso de ti".

No es la primera vez que Jennifer Lopez escribe una canción dedicada a Ben Affleck. La canción Dear Ben, de su álbum de 2002 This Is Me... Then decía "Eres perfecto / simplemente no puedo controlarme / no puedo estar con nadie más / Parece que soy adicta a la forma en que te gusta tocarme".