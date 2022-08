Así es la casa que María Patiño se ha comprado en Fuerteventura

María Patiño ha adquirido una espectacular vivienda en la isla de Fuerteventura, lugar que ocupa un lugar especial en el corazón de la colaboradora de Sálvame, puesto que es allí donde aterriza cada verano durante sus vacaciones para recargar las pilas antes de volver al trabajo llena de energía.

Se trata de una casa de 229 metros cuadrados repartidos en dos plantas, con tres habitaciones, dos cuartos de baño y una zona de jardín con barbacoa, por la que podría haber pagado más de medio millón de euros, según ha informado la revista Semana, que apunta que el desembolso de la presentadora alcanza los 680.000 euros, una cifra que Terelu Campos desmintió poco después en Telecinco.

La residencia, que se encuentra en la localidad de Corralejo, cuenta con una ubicación inmejorable, puesto que dispone de vistas al mar, desde las que disfrutará desde una amplia terraza con grandes ventanales en su planta alta, y está situado muy cerca del centro histórico del municipio.

Con la compra de esta casa, Patiño ha cumplido un sueño, tal y como ella misma ha revelado en varias ocasiones. Lo hizo en 2020 al frente de Socialité, cuando explicó que su "ilusión" siempre había sido "tener el pelo canoso y largo, tener muchísimos perros y vivir en la playa".

Volvió a reafirmarse un año después en Sálvame junto a Jorge Javier Vázquez, desvelando que quería "jubilarme en Fuerteventura" al cumplir los 60 años, así como en los últimos meses, cuando los mensajes de amor hacia la isla canaria no han dejado de sucederse en sus redes sociales.

"Te encontré y no te voy a dejar", escribía el pasado mes de julio en Instagram junto a varios hashtags en los que menciona a Fuerteventura y Corralejo, con una imagen junto a su perro en un playa. "Desde que perdí a mis padres, tomé la decisión de vivir el presente y no planificar el futuro. Llegaste tú, Fuerteventura y me enamoraste . Somos muy parecidas, salvajes, solitarias y universales", publicó apenas un mes antes con otra fotografía con su perro mirando al mar desde la ventana.