Shia LaBeouf confiesa que pensó en quitarse la vida después de ser acusado de agresión sexual: "Tuve un arma sobre la mesa"

El actor Shia LaBeouf (Fury, Transformers, Wall Street) está inmerso en un cambio vital que le ha llevado a centrarse en la religión, algo que según ha contado, le ha centrado y ayudado a superar un difícil momento.

LaBeouf tuvo que documentarse sobre el catolicismo para su papel en la película Padre Pío y a raíz de ahí creció su interés.

Así acabó siendo uno de los invitados del espacio Word on Fire Catholic Ministries, donde en una entrevista con el obispo Robert Barron dijo: "Tuve un arma sobre la mesa. Yo estaba fuera de mi. Ya no quería estar vivo cuando aquello pasó".

El actor se refiere a cuando hace más de un año fue acusado de agresión sexual y abuso por parte de su exnovia, la cantante FKA Twigs, una acusación que él ha negado. La intérprete británica presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles en 2020, y el caso se juzgará en 2023.

Según contaba en la citada entrevista, a raíz de aquello sintió "una vergüenza como nunca antes la había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir y pedir un taco. Pero también tenía este profundo deseo de aguantar".

El catolicismo, cuenta, fue su refugio. "Ver a otras personas que han pecado más allá de lo que jamás podría conceptualizar y que se encuentran en Cristo lo que me hizo sentir como, 'Oh, eso me da esperanza", explicaba.

"Comencé a escuchar experiencias de otras personas depravadas que habían encontrado su camino y me hizo sentir que yo también tenía permiso…", concluía.