Hay días que la vida depara situaciones completamente sorprendentes e inesperadas. Y Vicente, participante del concurso ¡Boom!, es cómplice de ello.

El componente del equipo 'Los Sindulfos' aprovechó su participación en el programa de Antena 3 para contar una anécdota que dejó sorprendidos a todos los presentes. Ni más ni menos que fue testigo del romance de Penélope Cruz y Javier Bardem cuando aún no se habían reconocido públicamente como pareja.

Todo se remonta a su viaje de novios. La que actualmente es la esposa del concursante y él se encontraban en Zahara de los Atunes yendo a la playa. Tuvieron que parar ya que Vicente necesitaba ir al baño y cuando se bajó del coche, se encontró con el actor.

"Veo un coche aparcado, me fijo y digo 'joder'. Me vuelvo a fijar y era Javier Bardem. Guau, Javier Bardem, que a mí me parece lo mejor. Un actorazo", asegura el concursante.

Prosigue con la historia y comenta que no se acerco a él, pero que acto seguido vio a Penélope Cruz salir del bar donde iba a entrar para hacer sus necesidades y montarse en el coche con Bardem.

Cuando Vicente volvió a su vehículo, se lo contó a su mujer, pero esta no se lo creyó. "A la semana siguiente, o a las dos semanas, pasando por un kiosco veo en una revista del corazón que Javier Bardem y Penélope Cruz inician una relación en Zahara de los Atunes. Y le dije '¡mira, ahí lo tienes!'", comenta en el plató.

Vicente podría haber sido perfectamente la persona en dar la exclusiva de la relación de los actores. De hecho, es algo de lo que bromeó en su día. Al acabar su relato, añadió un mensaje final: "Respetemos la intimidad de la gente. Es un derecho que hay que defender y que hay que mirar".