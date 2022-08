Cómo funciona la regla de 5 horas que utilizan empresarios como Bill Gates y Elon Musk para alcanzar sus objetivos

¿Cómo han alcanzado el éxito algunos de los empresarios más famosos y multimillonarios? ¿Qué técnicas han utilizado magnates como Elon Musk o Bill Gates para lograr sus objetivos?

El autor de 'Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals', Thomas C. Corley, también se hizo estas preguntas para responder con teorías sobre los hábitos y rutinas de las personas más exitosas en sus empresas.

Analizó las rutinas de 177 personas millonarias en un periodo de cinco años y una de las conclusiones de su investigación fue que la clave estaba en el aprendizaje. De hecho, la mayoría de las personas estudiadas no dedicaban tiempo en el día a ver la televisión, pero sí a leer, por ejemplo.

¿Cómo aplicar esta regla?

En este sentido, empresarios como Bill Gates, realizan lo que se denomina la 'regla de las cinco horas', una expresión acuñada por el emprendedor Michael Simmons. ¿Y en qué se basa? Consiste en dedicar una hora de tiempo cada día, durante cinco días de la semana, a un hábito de aprendizaje.

Leer, escuchar audiolibros, escribir o planear alguna actividad cultural pueden ser algunos de los ejemplos en los que invertir este tiempo. Así surgen nuevos conocimientos y aprendizajes para la toma de decisiones en el futuro.

Por ello, el fundador de Tesla, Elon Musk, suele estudiar algo nuevo sobre ingeniería, para su trabajo, mientras que Bill Gates asegura que se lee unos 50 libros cada año, o Mark Zuckerberg lee, al menos, un libro cada dos semanas.