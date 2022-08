Carolina Iglesias regresa a las redes sociales tras su polémica con 'Estirando el chicle': "Me ha paralizado la magnitud de lo ocurrido"

Carolina Iglesias ha reaparecido en su cuenta de Instagram, tras más de dos semanas de polémica por la invitada a su pódcast, Estirando el chicle. La cómica ha regresado con el objetivo de reiterar su compromiso con el colectivo LGTB, al que ella pertenece.

La presentadora ha tenido que hacer frente a fuertes críticas por desconocer la ideología tránsfoba de Patricia Sornosa, que acudió al programa junto con Patricia Espejo.

En el primer comunicado que ofreció junto con su compañera Victoria Martín, ya aseguraron que no hubo ningún comentario discriminativo durante la grabación. Sin embargo, en el texto publicado este pasado martes ha agradecido a los que han señalado su error al darle plataforma a alguien con quien no están de acuerdo.

"Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado, y un gracias enorme a la gente que no nos ha soltado la mano en estas semanas tan duras", ha comenzado escribiendo, junto a una instantánea de ella de vacaciones.

Ha reconocido su error, fuente de la "profesión que ha elegido". "Estoy en constante deconstrucción; en mis 29 años me he equivocado muchas veces y de cada error he sacado un aprendizaje", ha continuado.

"Nadie te enseña a gestionar una polémica, que no hay normas para enfrentarla y sentirla", ha reflexionado: "El silencio no siempre comunica y mi silencio ha sido fruto del miedo al ver la magnitud de lo ocurrido, que me ha paralizado"

"Gracias a nuestro público que nos expuso su desacuerdo de una forma tan educada, es un orgullo teneros", ha declarado directamente a todos sus fans, que fueron los que comenzaron la polémica.

Precisamente, muchos de ellos han acudido al post a mostrar su apoyo a la gallega. Entre ellas, antiguas invitadas como Zahara, Nagore Robles, Mónica Carillo o Elvira Sastre, que han asegurado que "están con ellas". También antiguos compañeros de Operación Triunfo, Jordi Cruz o sus colaboradoras Lala Chus y Henar Álvarez.

Este mensaje justo aparece cuando quedan pocos días para que emitan el siguiente programa de la edición veraniega del show, que se publica cada dos semanas. Aún no han anunciado quienes serán las "amigas con pódcast" que acudirán de invitadas, pero ya está grabado y programado para este próximo viernes en Podium Pódcast y el domingo en el resto de plataformas.

La vuelta a las redes de Victoria Martín

"Vicky, empezamos esto siendo dos pringadas que buscaban su lugar, y así seguiremos siempre. De la mano. Nos caemos, aprendemos y nos levantamos. Te quiero", ha declarado también Carolina en su publicación, mostrando que sigue siendo inseparable de su amiga y compañera de proyecto.

A su vez, la madrileña ha reaparecido en su historia de Instagram para hacer frente a otra crítica que ha resurgido al mismo tiempo que la polémica.

La escritora aseguró en uno de los programas antiguos que "le olía la 'sobaca' a mora". Unas palabras de tinte racista de las que ha querido desmarcarse, también disculpándose.

flipando me hallo pic.twitter.com/9qLyULmIBu — anya targaryen 🇸🇪 (@suecaharta) August 15, 2022

"Me parece terrible haber causado dolor a personas", ha confesado: "Desde entonces, he reflexionado y me he dado cuenta de muchas cosas que, al final, ese es el objetivo: deconstruirse y aprender".

Ha asegurado que expresiones como la que ella usó son "abominable" y le "da vergüenza tener nada que ver con ellas". "No tuve una intención racista al usarla. Fue para referirme a los pelos de los sobacos que tenía que ver con la fruta que tiene pelos", ha explicado: "Si hubiéramos sabido que este comentario iba a causar daño, no lo hubiéramos subido".

Para concluir, ha pedido que la bajen de cualquier pedestal en el que esté de referente. "Quiero ser abanderada de intentar aprender, cagarla, mejorar y sobre todo currar de lo mío, la comedia", ha pedido: "No quiero que se me tenga en ese nivel, quiero poder equivocarme".