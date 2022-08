Descubren más restos humanos cerca de motel donde apareció la mexicana Debanhi

Un hombre ha descubierto restos humanos en un terreno yermo a 150 metros al norte del motel Nueva Castilla, donde hace cuatro meses apareció muerta la mexicana Debanhi Escobar, han informado este martes las autoridades del norteño estado de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ha registrado este martes el domicilio de una empleada del motel en relación con el caso de la desaparición y feminicidio de la joven. El cuerpo de Escobar apareció el 21 de abril en una cisterna del inmueble tras desaparecer el 9 de abril.

Un hombre que cazaba pájaros notificó a las autoridades locales del hallazgo de los restos humanos entre la maleza, junto a la carretera a Laredo.

El motel Nueva Castilla mantiene un operativo de vigilancia las 24 horas del día por parte de efectivos de la Policía Ministerial y Fuerza Civil dentro de las investigaciones. El caso de esta joven sigue sin resolverse tras varios meses.

El ciudadano que localizó los restos ha preferido no identificarse pero dio a las autoridades las instrucciones precisas para llegar a dónde estaban. Ha trascendido que el cadáver en avanzado estado de descomposición no estaba completo, por lo que no se pudo identificar el sexo, pero se pudo apreciar que tenía pintadas las uñas de la mano izquierda.

El hecho reaviva la polémica sobre la muerte de Debanhi, que ha causado revuelo internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera por un taxista que supuestamente la acosó, y por los presuntos fallos de la Fiscalía de Nuevo León, que primero indagó el caso como accidente.

Tras meses sin avances sustantivos, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la semana pasada el caso, que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido esclarecer.

Ya se ha ejecutado una orden de registro a una empleada del motel para indagar los delitos de equiparable a falsedad de declaraciones e informes dados a la autoridad, así como encubrimiento.

Los indicios que la Fiscalía tiene están relacionados con aparatos electrónicos de almacenamiento y han resultado positivo. La diligencia se realizó el pasado 19 de agosto, pero se ha revelado este martes. En la vivienda se incautaron cuatro memorias USB, ocho teléfonos móviles y un ordenador portátil.