Rafa Mora podría tener los días contados en 'Sálvame': la dirección del programa estaría planteándose la continuidad del colaborador

Tras la disputa que Rafa Mora y Miguel Frigenti tuvieron durante la tarde del lunes en el plató de Sálvame, en la que hasta Carmen Alcayde fue salpicada, la organización del programa ha decidido tomar carta en el asunto.

Tras comentarios expuestos en las redes como "Su comportamiento es deleznable", "Queremos Rafa Mora fuera de la televisión", "No entiendo cómo le siguen renovando el contrato", la dirección se ha mostrado preocupada y se ha reunido con el colaborador para tomar una decisión acerca de su futuro.

Asimismo, el resto de colaboradores de Sálvame han opinado sobre el comportamiento y el compromiso del valenciano con el programa, la mayoría coincidiendo en que se le ve implicado y que incluso él es el que les pide opinión sobre sus intervenciones para mejorar.

Sin embargo, y por buenas que fuesen las palabras de sus compañeros, Rafa Mora ha abandonado agobiado y afectado la sala VIP desde donde les estaba escuchando. Adela González y Terelu Campos han ido en su búsqueda para intentar calmarle.

Tras encontrarle, el colaborador ha confesado el motivo de su abandono. "Mis directores me la han jugado y me han grabado, ya no me fío de nadie", asegura.

Después de esta redacción, ha sido la propia dirección quien ha decidido hacer una encuesta para que la audiencia opine sobre si la presencia de Rafa Mora es perjudicial en Sálvame.

💣¡ENCUESTA BOMBA!💣 ¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2022

Así pues, desde el propio programa, comentan que Rafa Mora podría estar teniendo este tipo de comportamientos debido a que su relación con su pareja, Macarena Millán, no estuviese tan bien como muestran por las redes sociales.