Ibai Llanos se vuelve rapero en una colaboración sin tapujos con FMK y Big One: "Podría estar en Andorra, pero sigo aquí"

Parece que no hay nada que Ibai Llanos no pueda hacer. Embarcado ahora mismo en la serie de AuronPlay, TortillaLand, ha aprovechado el día de descanso para crear su próximo éxito.

Lejos de un gran evento, el streamer se ha lanzado al mundo de la música y ha invitado al productor argentino Big One y al compositor y cantante FMK para componer su primer tema.

Tras apenas dos horas de directo, surgió I-B-A-I, una divertida canción en el que exalta sus victorias del último año y ataca a TheGrefg con unas rimas únicas.

"Podría estar en Andorra, pero sigo así", canta en este corto rap que ya está disponible en YouTube con la letra completa y una portada única que incluye un pequeño muñeco de peluche del murciano.

"Tenías el récord y te lo saqué. Me llevé los ESLAND, saludos TheGrefg", continúa. "No me fui de vacaciones, estaba rompiendo récords, haciendo millones", añade presumiendo.

Desde su publicación en las últimas 24 horas ya ha acumulado más de 800.000 visitas y está cerca de alcanzar el millón de visualizaciones. Este sería el segundo éxito musical del streamer, después de El cuarteto de Ibai el año pasado, por el que irónicamente ganó el Premio ESLAND a Mejor Canción. Algo que parece podría repetir esta próxima edición.