TheGrefg anuncia que este año organizará los Premios ESLAND en Latinoamerica: "Es un territorio muy importante"

TheGrefg ya ha comenzado a organizar la segunda edición de los Premios ESLAND, el evento con el que planea celebrar y reconocer a la comunidad de streamers de España, Latinoamérica y Andorra.

Tras el éxito de organización y espectadores a finales de 2021 en la ceremonia retransmitida desde Barcelona, este año el youtuber quiere cruzar el charco y celebrar la fiesta en algún país algún por confirmar de Latinoamérica.

"Este año los ESLAND van a ser en Latinoamérica, es un territorio superimportante", ha anunciado en directo David, como se llama en realidad. "Va a ser muy jodido", ha añadido.

"Si ya me costó una cantidad demencial de dinero organizándolos en España, en Barcelona, que está al lado de Andorra, yo no me quiero imaginar lo que nos va a costar organizarlo en Latinoamérica", ha comentado preocupado.

Además, ha querido dejar claro que su objetivo este año es conseguir cubrir todos los gastos del evento: "Lo único que pido con los ESLAND es no perder pasta. A mí si el evento de este año me sale a que lo mismo que me gasto es lo mismo que recupero, yo ya estoy conforme. No penséis que mi idea con los premios es forrarme. El año pasado perdí mucho dinero".

Aunque ha asegurado que fue una "inversión" para demostrar la capacidad de organización que la comunidad tiene y, sin duda, dio resultado con más de un millón de espectadores. Sin embargo, esa cifra no se convirtió en beneficio.