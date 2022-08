Rocío Carrasco desvela que Ortega Cano echó varias veces a Rocío Jurado de la finca 'Yerbabuena': "Fue un perro y mala persona"

El décimo capítulo de la serie documental En el nombre de Rocío ha puesto al torero José Ortega Cano en el punto de mira por cómo era su relación con Rocío Jurado, tal y como ha desvelado su hija, Rocío Carrasco. Según ella, toda la familia mediática conocía los detalles de una situación que hasta ahora se ha pasado por alto, pero que ha sido muy dolorosa para su madre.

Los hechos narrados por Carrasco se desarrollan en la Dehesa Yerbabuena, una finca ubicada en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, adquirida por Ortega Cano en 1994. "En varias ocasiones la echan de allí. Eso fue estando yo presente, así que imagínate la de veces que habría ocurrido", ha explicado Rocío Carrasco.

Según ha contado Carrasco, Rocío Jurado la llamó "un día a las 3 de la mañana para que fuéramos a recogerla. Me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas, sentada en el escalón".

Al preguntarle qué había pasado, la cantante le indicó a su hija: "Me ha dicho que me vaya", y se metió en el coche.

Rocío Carrasco ha criticado entonces este comportamiento por parte de Ortega Cano hacia su madre. "Él sabe perfectamente que no se portó como se tenía que portar. Fue un perro. Bueno, no, por respeto a los perros, fue muy mala persona y tiene que vivir con eso", ha sentenciado.

Carrasco también ha explicado por qué ella no denunció entonces esa situación. "Yo, en ese momento, no tenía la capacidad emocional ni la fuerza por como yo estaba y cómo yo me sentía por todo lo que me estaba pasando... Yo no podía con lo mío, ¿cómo iba a poder con lo de ella? Ella no me lo hubiera permitido", ha asegurado.

Sobre estos episodios, Carrasco sostiene que parte de la familia era conocedora de ello. Gloria Mohedano sí sabe, y sabe de eso, y sabe mil quinientas cosas más que a lo mejor se cree que yo no sé. Aquí sabemos todos, toda la familia sabe lo que hay y el que diga que no, está mintiendo", ha zanjado.