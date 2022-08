Terelu Campos se revela en 'Sálvame': "Tengo motivos suficientes para no tener relación con Ortega Cano"

La familia Campos siempre tuvo muy buena relación con Ortega Cano a raíz de la amistad que las unía con Rocío Jurado. Incluso tras el fallecimiento de la artista, la relación se mantuvo entre las dos familias. Pero recientemente, el torero ha afirmado que tanto Terelu Campos como todos los periodistas de Sálvame son sus enemigos.

Terelu ha querido pronunciarse y hablar claro sobre su relación actual con Ortega Cano: "Para mí la persona más importante es Rocío Carrasco, pero ni ella ni su entorno me ha censurado nunca ni me ha obligado a hacer nada o cambiar nada".

"He actuado con Jose Ortega Cano como él ha actuado conmigo. Personalmente, él nunca me ha hecho nada malo, pero podría haber tenido una muy mala relación con él según todo el conocimiento que tengo de lo que ha pasado con Rocío Carrasco. Tengo motivos suficientes. Y no lo he hecho", ha añadido.

"Yo siempre me voy a pronunciar sobre Ortega Cano teniendo en cuenta la relación personal y profesional que he tenido con él. Yo no he visto nada de lo que Rocío ha contado", ha explicado Terelu, añadiendo que "cuando Gloria Camila me criticó en televisión, yo no respondí y Ortega Cano me escribió pidiéndome perdón".

Carmen Borrego también ha querido hablar sobre su relación con el torero, que califica de 'educada'. "Yo si me lo encuentro por la calle, pues le saludo. Tengo conocimiento de muchas cosas que no me han gustado, pero no soy yo quien las tiene que contar".