'Ya es mediodía' contacta con 'El chinito de Huelva' que, ante la escasez de hielo, vende cubiteras por 3,80 euros

La escasez de hielo ha supuesto que muchos supermercados limiten la compra de bolsas a los clientes, con el objetivo de que estos no hagan acopio, como ya ocurrió con el papel higiénico o el aceite. Además, muchos establecimientos carecen de suministro de hielo, lo que, en verano, es un gran problema.

Sin embargo, en las redes sociales, la solución al desabastecimiento está clara: que cada uno haga su propio hielo en casa. Ha sido, precisamente, en Internet donde Jian Li ha conseguido una gran popularidad por vender cubiteras para que los usuarios puedan congelar agua.

Este viernes, Ya es mediodía ha contactado en directo con Li, a quien ya se le conoce como 'El chinito de Huelva'. El joven ha explicado que, ante la falta de hielo, ha decidido vender cubiteras por 3,80 euros cada unidad. Incluso, ha destacado que hace envíos a domicilio que se pagan contrarreembolso.

"Hasta que no llegue a tu casa, no se paga. Así la gente está más tranquila. Yo vendo unas 50 o 60 cubiteras de este modelo cada día", ha comentado Jian Li que, además, ha apuntado que es "un no parar".

Miquel Valls, al frente del matinal de Telecinco, ha destacado que ve "un poco caro" el precio de la cubitera, a lo que Li ha respondido: "Es que ha subido todo. Ha subido el precio del proveedor y, en general, ha subido todo. Además, por 3,80 euros esto te dura hasta que te jubiles".

Los colaboradores del matinal han agregado que "con la labia que tiene Li, vendería hielo en el polo norte". Jian Li ha señalado que ha pedido un congelador para poder vender hielo en su establecimiento aunque, de momento, le va bien con las cubiteras.