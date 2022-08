Serbia y Kosovo, sin acuerdo: no consiguen rebajar tensiones en su cara a cara ante la UE

"Desafortunadamente, no llegamos a ningún acuerdo pero este no es el final de la historia. Ambos están de acuerdo con que el proceso debe continuar y las discusiones seguirán en los próximos días. Aún hay tiempo hasta el 1 de septiembre, yo no me rindo". El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, quiere ser optimista, pero el encuentro de este jueves en Bruselas entre los líderes de Serbia, Aleksandr Vucic, y Kosovo, Albin Kurti, terminó sin acercamientos para rebajar las tensiones. Eso sí, los canales siguen abiertos pese a todo.

La Unión Europea ejerce como mediadora en el choque (que se alarga durante años, con idas y venidas) entre Belgrado y Pristina, y que se agudizó hace semanas con el anuncio por parte de Kosovo de una prohibición del uso de documentos de identidad y matrículas de Serbia en su territorio. Ese paso provocó, entre otras cosas, cierres en los plazos fronterizos y cruces de acusaciones.

"Ciertamente hay diferencias entre ellos sobre cuál será el estado final de las relaciones entre Kosovo y Serbia, pero han acordado continuar el diálogo de manera regular para acelerar la normalización", añadió Borrell, que dice que las conversaciones deben servir de una vez por todas "para resolver problemas enquistados". Desde Bruselas celebran, no obstante, que ambas partes entiendan que "no hay una alternativa al diálogo para resolver los problemas".

El diálogo promovido por la UE, cuya última reunión había tenido lugar en junio de 2021, ha facilitado escasos avances hasta el momento, a excepción de algunos acuerdos puntuales, pese a que fue un formato abierto por ellos mismos en 2011 y que es clave en sus aspiraciones de entrar al club comunitario. Ahora mismo, Serbia es candidato a la adhesión y es uno de los países en la lista que, además, tienen abiertas las negociaciones, aunque estas se han estancado en los últimos años -en parte por los acercamientos de Vucic con la Rusia de Putin-. Kosovo, al que no reconocen cinco Estados miembros, se mantiene como candidato potencial.

"Tienen que encontrar la forma de avanzar", aseguró Borrell en una breve declaración. Para el jefe de la diplomacia europea "no es momento de aumentar las tensiones" porque Europa "se encuentra en un momento dramático y peligroso", en plena invasión rusa de Ucrania. Los Balcanes, además, vuelven a estar en el foco de la UE desde el punto de vista político después de la apertura de negociaciones para la adhesión de Macedonia del Norte y Albania, que llevaban años esperando y que han tenido que superar el bloqueo de Francia y Bulgaria.

"Dejé también claro a ambos líderes que la adhesión a la Unión Europea debe seguir siendo su objetivo último, al que ambos se han comprometido. Y para ello, deben encontrar la manera de avanzar en este camino, y el primer paso de este camino es buscar una solución a la situación actual", terminó Borrell a este respecto.