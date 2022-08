Chanel Ayan, del 'reality' 'Real Housewives of Dubai', revela que sufrió mutilación genital cuando sólo era una niña

El reality Real Housewives of Dubai es un formato internacional muy conocido que muestra las vidas y el día a día de mujeres ricas y poderosas. Una de las protagonistas de esta edición de Dubai es Chanel Ayan, una supermodelo y mujer de negocios nacida en Kenia y con orígenes somalíes y etíopes que está arrasando en Dubái.

Además de ser empresaria, Chanel también es "una esposa amorosa para su esposo de 22 años y una madre cariñosa para su hijo", según el programa.

Ahora, esta mujer, que normalmente sólo muestra la cara más amable de la opulencia y de su vida, ha contado la traumática experiencia que tuvo con la mutilación genital femenina, con la esperanza de concienciar sobre esa barbaridad practicada contra mujeres en algunos países de África.

"Soy una sobreviviente", le dijo Ayan a E! News, antes de contar que su mutilación ocurrió cuando su tía y su abuela las llevaron a ella ya su hermana a la casa de un extraño, donde un hombre les "cosió" los genitales.

"Todos son vírgenes en mi cultura debido a esto", explicó Ayan, de 44 años. "Porque ¿cómo vas a tener sexo cuando estás cosida como una niña hasta que te casas? Es una manera de mantener a los hombres satisfechos", hacía ver.

"Sentí que mi cultura y mi familia me traicionaron por completo. Esta es una práctica bárbara y no debería pasarle a las niñas", afirmaba. "Creo que el trauma es algo con lo que viviré por el resto de mi vida", dijo, antes de añadir que se decidió a hablar del tema para intentar que no le ocurra a más niñas.

Es por eso que dedica los fondos recaudados de su línea de maquillaje Ayan Beauty para luchar contra esa práctica.