Kanye West, criticado por vender las prendas de la nueva colección Yeezy Gap en bolsas de basura y como si fuera un mercadillo

El rapero Kanye West se ha convertido en diseñador de moda junto a la firma GAP y su colección, Yeezy GAP, está siendo criticada por sus fans a través de las redes sociales.

"Así es como están vendiendo Yeezy GAP", tituló un usuario neoyorquino de Twitter una foto que muestra ropa desordenada, metida en grandes bolsas de basura negras, en el suelo de una tienda GAP.

"El dependiente dijo que Ye se enfadó cuando vio que lo tenían en perchas y así, en el suelo, es como lo quería. No me ayudaron tampoco a encontrar mi talla, me dijeron que tenía que rebuscar", continuó el tuitero.

YEEZY GAP AVAILABLE IN STORES pic.twitter.com/aOouwRPmzn — YEEZY GAP (@YEEZYXGAPGLOBAL) August 16, 2022

Muchos usuarios pusieron su foco en el precio de las prendas y accesorios que conforman la colección, este oscila entre un llavero de 39 euros y una parka de 334 euros.

Algunos otros se centraron en el corte de las prendas, muy voluminosas, y todas ellas de color gris oscuro, pero Kanye explicó en su Instagram la inspiración de las mismas: "Mira a los niños y a los sin techo como la mayor inspiración para todos los diseños".