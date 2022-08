Jack Weatherford: "Alejandro Magno fue un fogonazo; Gengis Kan, un tsunami"

No era el mejor guerrero ni el más fuerte, tenía miedo de los perros... No parecía destinado a ello, pero Temuyin, más tarde conocido como Gengis Kan (1162-1227), acabó convirtiéndose en el mayor conquistador de la Historia. "No hay nadie comparable en la historia en ninguna parte del mundo", asegura sin dudar el historiador y antropólogo Jack Weatherford a 20minutos tras la reedición de su clásico y exitoso libro sobre el caudillo mongol, Gengis Kan y la creación del mundo moderno (traducción de Juan Rabasseda, Ático de los Libros, 2022)

En esta apasionada biografía, Weatherford, un especialista en grupos tribales que reparte su vida entre EE UU y Mongolia y que ha recibido en ese país la Orden de la Estrella Polar, la máxima condecoración que otorga el gobierno a ciudadanos extranjeros, por sus estudios y libros sobre Gengis Kan y los mongoles, describe la peripecia vital de Gengis Kan y su impacto histórico. Lo describe como un hombre moderno, que creó de la nada el mayor imperio conocido hasta la fecha y que unió Asia con Europa. Y, quizá, pudo tener influencia en el Renacimiento europeo. Sin embargo, en el imaginario popular, sigue vigente la imagen de bárbaro salvaje y sanguinario que popularizara Voltaire en el siglo XVIII.

La biografía de los primeros años de Gengis Kan es la historia de un hombre hecho a sí mismo que supera el bullying, la humillación, el desprecio... y acaba cambiando el mundo. ¿Es esa historia real o el resultado de la construcción propagandística de la historia de un líder?

La propaganda sobre los grandes líderes rara vez los retrata de manera negativa. Sin embargo, en La Historia secreta de los mongoles, compuesta inmediatamente después de su muerte, se le describe temeroso de los perros, llorando cuando era niño y no tan fuerte como su hermano Khasar. Mató a su medio hermano por celos competitivos. Aprendemos que incluso después de convertirse en Gran Kan, temía la ira de su madre cuando lo regañaba. Su esposa a menudo le decía que estaba equivocado o que había cometido un error y que debía hacer otra cosa. Esta no es la propaganda de un héroe, es un hombre real que lucha por encontrar su camino en la vida.



Gengis Kan tenía la capacidad de unir y liderar a estas personas que eran mejores que él

¿Fue mejor guerrero, estratega o político?

Gengis Kan fue un buen guerrero, estratega y líder político, pero no el mejor en ninguno de ellos. Su general Subodei era mejor estratega, su hermano Khasar y otros eran mejores guerreros. Su esposa Borte, a menudo, era mejor política, pero Gengis Kan tenía la capacidad de unir y liderar a estas personas que eran mejores que él. Su genio estaba en reconocer el talento excepcional en los demás e incorporarlos a ellos y sus ideas en su regla. Su carisma estaba en lograr que otros lo siguieran y lo ayudaran.



Relata que, frente a otros grandes conquistadores de la historia como Alejandro, César o Napoleón, Gengis Kan murió en la cama, mayor y rodeado de los suyos, ¿se trata de un conquistador definitivamente triunfador?

Gengis Kan es el conquistador más exitoso de la historia porque conquistó más países, más personas y más tierras que nadie en la historia y su imperio duró más de un siglo después de su muerte. Napoleón no logró crear un imperio duradero y murió prisionero. Alejandro murió joven, y sus generales repartieron sus tierras y destruyeron su dinastía. El Imperio Romano era solo una pequeña fracción del Imperio Mongol. Nadie compite con Gengis Khan.



¿Realmente los mongoles tuvieron una influencia real en el salto al Renacimiento en Europa?

La influencia mongola en el Renacimiento europeo es controvertida. Ciertamente, los ingredientes clave (la imprenta, la brújula y la pólvora) procedían todos de China. En 1932, durante su búsqueda de la independencia de la India de Gran Bretaña, Nehru se refirió con frecuencia a Gengis Kan. "¿Qué eran los reyes y emperadores de Europa comparados incluso con un general del Gran Kan?" preguntó. Continuó explicando que después de los mongoles, "Europa parece bullir de actividad y esfuerzo creativo. Su pueblo, después de estar encerrado en sus pequeños países durante siglos, irrumpe y cruza los anchos océanos y va a los rincones más remotos del mundo".



Así es la estatua ecuestre más grande del mundo Así es la estatua ecuestre más grande del mundo

China, Corea, India, Rusia… ¿Gengis Kan definió políticamente la actual Asia?

Sí, China hoy tiene aproximadamente las mismas fronteras que tenía bajo los mongoles. Los reinos de Corea estaban bajo un rey coreano designado por los mongoles y que tenía madres mongolas y esposas mongolas. Bajo la Horda de Oro, Rusia se transformó de una colección europea de estados rivales en una potencia euroasiática que se ha mantenido hasta el día de hoy.



Antes de Gengis Kan, el comercio viajaba lentamente de un oasis o pueblo a otro a través de Eurasia. (...) El conectó los continentes.

Llama al proceso de expansión hacia el oeste de Gengis Kan la "Guerra Mundial Mongola", ¿una exageración dramática o es realmente comparable?

¿Hay algo comparable a lo que hicieron los mongoles? Conquistaron desde Corea hasta Cracovia, desde Beijing hasta Budapest, desde el Ártico hasta el Indo. Ningún otro país ha conquistado China y Rusia, así como todos los países intermedios, desde Afganistán hasta Siria.



¿Cuál cree que fue el elemento fundamental que los mongoles han legado al mundo?

Antes de Gengis Kan, el comercio viajaba lentamente de un oasis o pueblo a otro a través de Eurasia. No sabemos de ninguna persona que haya viajado de Europa a China y viceversa antes de que Gengis Khan creara sus conexiones comerciales masivas con casas de huéspedes. Creó un sistema de supercarreteras que conectan el este y el oeste. Un mensaje podría viajar de Europa a China en solo seis semanas en su sistema de estaciones postales. Después de Gengis Kan, Europa y Asia han estado en constante contacto. Gengis Khan conectó los continentes.



Algunas de las personas que conquistaron Gengis Kan vieron a los mongoles como bárbaros salvajes y sedientos de sangre. Muchos, especialmente las religiones minoritarias, lo vieron como un libertador

En tu libro das una imagen del conquistador ciertamente moderna, global… ¿Por qué la imagen que aún tienes de él es la de un bárbaro salvaje y sanguinario?

Algunas de las personas que conquistaron Gengis Kan vieron a los mongoles como bárbaros salvajes y sedientos de sangre. Muchos, especialmente las religiones minoritarias, lo vieron como un gran héroe, un libertador. Los primeros libros sobre él escritos por el historiador persa Juvaini y el funcionario e historiador judío Rashid al-Din lo elogiaron mucho. De manera similar, Marco Polo retrató al Imperio mongol como el más grande, poderoso y avanzado de su tiempo con gran respeto por Gengis Khan y su nieto Khubilai.

En el siglo XVII el primer libro europeo escrito sobre él fue una novela Zingis de Anne de La Roche-Guilhem, una hugonote exiliada de Francia a causa de su religión. Ella escribió que la gente considera a los mongoles "Gente sin leyes, sin dioses y sin religión". Sin embargo, describió a Gengis Khan como "Casto, Justo y Templado; un excelente Esposo, Padre, Amigo y Maestro, y un gran General" que fue "culpable de ningún crimen, sino el de tener demasiado mérito". Zingis volvió a presentar a Gengis Kan a una nueva generación, no como un saqueador desenfrenado de ciudades, sino como un legislador sabio y virtuoso, "un amante de la Virtud".

François Pétis de la Croix, un excelente erudito y diplomático, publicó la primera biografía académica de Gengis Kan en 1710. Se titulaba Histoire du Grand Genchizcan Premier Empereur des Anciens Mongols et Tartares. Combinó fuentes persas y árabes para retratar a Gengis Kan de manera positiva no solo como un gran conquistador sino también como un gran legislador.

En el siglo siguiente, Voltaire cambió el rumbo contra Gengis Kan, como sustituto del rey francés, a quien temía criticar abiertamente. Su obra L'Orphelin de la Chine en 1753 lo describe como un "rey de reyes tirano cruel" que "viene en sangre, el mundo a sus órdenes". La reputación de Genghis Kan hoy todavía sufre la mancha del prejuicio de Voltaire.

Jack Weatherford Historiador y antropólogo. Fue profesor de Antropología en el Macalester College en Minesota durante muchos años y ahora reparte su tiempo entre Estados Unidos y Mongolia. Ha recibido la Orden de la Estrella Polar, la máxima condecoración que otorga el gobierno de Mongolia a ciudadanos extranjeros, por sus estudios y libros sobre Gengis Kan y los mongoles.

Si hubiera nacido en algún páramo europeo en lugar de en las estepas asiáticas, ¿sería recordado de la misma manera?

Es difícil comparar la vida de Gengis Kan y la de cualquier europeo. El más cercano quizás sea Napoleón, que nació en un lugar relativamente remoto y alcanzó un gran poder. Pero Napoleón llegó al poder en Francia, un país que ya existía, tenía lengua escrita y tradiciones militares y legales. En Mongolia, Gengis Kan inventó todo eso, creó su propio ejército, les dio un lenguaje escrito, creó una nación, le dio un nombre y les dio leyes antes de crear el imperio más grande de cualquier conquistador en la historia. No hay nadie comparable en la historia en ninguna parte del mundo.