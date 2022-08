Sara Sálamo publica un audio lleno de ataques que recibió por Instagram: "No eres ni de izquierda, estúpida, mala actriz”

Sara Sálamo se ha visto envuelta en comentarios de algunos usuarios de redes sociales al reprocharle una contradicción en su intento de concienciar sobre el cambio climático al tiempo que publica fotos viajando en yate o avión privado. Según la revista Semana, Sálamo ha querido mostrar el acoso al que se enfrenta con un audio en el que un seguidor de Instagram le insulta.

El pasado viernes, la actriz tomó la decisión de demostrar los insultos que recibe a diario. Lo hizo compartiendo un mensaje de voz de un usuario que le llamaba "furcia y estúpida". Así, se pueden escuchar comentarios violentos hacia ella: "La primera que contamina eres tú, vete a una barca… No eres ni de izquierda, estúpida, mala actriz".

Sara Sálamo lanzó una reflexión a través de su cuenta de Instagram para aclarar que no se siente responsable del cambio climático: "Sí, un par de veces en mi vida he ido en yate. ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta?" Además, quiso recalcar que no es motivo para "insultar, vejar, humillar a otros". "No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones", recordó Sálamo al tiempo que aseguró: "No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni la presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista…".

A pesar de la exposición pública de los ataques e insultos que reciben los famosos a través de redes sociales, se recomienda denunciarlos ante la Policía para que los atacantes no queden impunes tras este tipo de comportamientos. Un ejemplo de ello es Gloria Camila Ortega, la cual interpuso una denuncia en la que recogía las amenazas que recibe por parte de sus 'haters'. "Sigo sin ver la justificación a la violencia, el odio, las faltas de respeto y la ira de muchos energúmenos y energúmenas…" contó Sara Sálamo en referencia al "odio desmesurado" que le rodea en las redes sociales.