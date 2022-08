La cantante Britney Spears se encuentra inmersa en una nueva guerra familiar. Esta vez es contra Kevin Federline, su exmarido, quien recientemente ha hecho público el distanciamiento de sus hijos con la autora de Baby one more time.

Tras varios cruces de declaraciones, la expareja de Britney Spears ha decidido publicar unos vídeos en los que la cantante tiene unos enfrentamientos con Sean y Jayden, sus hijos en común. Así busca desvelar a todos cómo es la verdadera relación.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos vídeos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", dijo Federline para desenmascarar a su exmujer.

El primer vídeo de la publicación se grabó cuando llegó la hora de acostarse. "Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es 'está bien'... 'está bien" no, no está bien'. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?", exclamaba Britney.

Tras esas declaraciones un poco extrañas, la cantante finaliza con intenciones de hacerse respetar: "Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?".

En el segundo vídeo, que se grabó durante un viaje en coche, los chicos discuten con su madre porque ella cogió el teléfono de Sean después de que riñesen porque él no llevaba zapatos. Aun así, finaliza con un fuerte debate sobre la opción de ir a patinar sobre hielo.

Aunque pueda parecer un gran ataque de Federline hacia su exmujer, lo cierto es que llega después de que esta publicase en su Instagram que la actitud de sus hijos, que ahora tienen 15 y 16 años, había sido "odiosa" al no querer pasar más tiempo con ella.