Britney Spears y su marido arremeten contra el padre de los hijos de ella, Kevin Federline, después de que renunciasen a ver a la cantante

Britney Spears y Sam Asghari atacaron al exmarido de la cantante, Kevin Federline, el padre de sus dos hijos, después de que este declarara públicamente que los adolescentes rehúyen a su madre.

El modelo no dudó en expresar su parecer en redes sociales: "No hay validez en su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente".

Sam también arremetió y cuestionó el rol paternal que ejercía Federline sobre los jóvenes: "Los chicos son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y puede que, con el tiempo, se den cuenta de que lo duro era tener como modelo a un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años".

'Story' de Sam Asghari. INSTAGRAM

El iraní, en relación a las acusaciones que Federline hizo en el Daily Mail sobre que la madre de sus hijos publica fotos con desnudos implícitos en redes sociales, alegó: "Para aclarar, mi mujer nunca ha publicado un selfie desnuda excepto mostrando su culo, algo que es muy modesto hoy en día".

Britney no guardó silencio en un tema tan controvertido y se manifestó a través de sus stories de Instagram: "Me entristece escuchar que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo... Como todos sabemos, criar a chicos adolescentes nunca es fácil para nadie..."

'Story' de Britney Spears INSTAGRAM

"Lo diré, mi madre me dijo: 'Deberías darlos a su padre'. Estoy compartiendo esto porque puedo... ¡Tengan un buen día amigos!", comentó Britney como cierre.

La princesa del pop continuó su defensa a través de un texto en un post de su perfil, haciendo mención a la estricta tutela que ejerció su padre sobre ella, hecho que habría afectado en la relación que mantiene con sus retoños.

"El hecho de poder tener dinero en efectivo en el mundo exterior por primera vez es extremadamente esclarecedor... ¿Ahora somos iguales? ¿Incluso en igualdad de condiciones?", alegó Britney.

'Story' Sam Asghari. INSTAGRAM

Sam concluyó este asunto por su parte con buenas intenciones hacia Federline: "Le deseo lo mejor y espero que tenga una visión más positiva en el futuro por el bien de todos".

A pesar de los buenos deseos, el actor hizo, como colofón final, una mención explícita a las famosas palabras entonadas por Will Smith, en la gala de los Oscar, en el momento de la bofetada a Chris Rock: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca".