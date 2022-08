María Isabel se defiende de las críticas por su embarazo: "No todo el mundo tiene que seguir el mismo patrón"

La cantante María Isabel, que se hizo popular por su participación en Eurojunior con el mítico tema Antes muerta que sencilla, sorprendió a todos este martes cuando desveló que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Jesús Marchena.

La pareja, tras un esperar "un tiempo prudente" para hacerlo oficial, compartió con sus seguidores la feliz noticia. Sin embargo, para tratar el tema y su experiencia más en profundidad, la cantante pidió a sus seguidores que le dejasen algunas preguntas en Instagram.

María Isabel ha confesado que en estos primeros meses vive como en "una montaña rusa de emociones", puesto que sus hormonas están en una revolución constante. "Hay días que lloro de la nada, sin motivo, por cosas que jamás lloraría y de repente estoy feliz de la vida, cantando, riendo y muy motivada".

Un seguidor le preguntó si estaban buscando ser padres "tan pronto". La pregunta no le sentó demasiado bien a la artista, pues considera que eso "es muy relativo". Por ello, se defendió: "Yo tengo 27 años, Jesús tiene 32 y es muy relativo, en el sentido de que cada persona ve el momento adecuado. No hay una edad en concreto para ser padres, para casarse o para cualquier cosa en la vida".

Como tradicionalmente el embarazo llega tras la boda, la cantante ha querido dejar clara su opinión sobre el orden de estas cosas. "No todo el mundo tiene que seguir el mismo patrón. Hay personas que no quieren hijos, ni casarse, que prefieren estar solas o todo lo contrario. Yo priorizo cosas que puede que otra persona no, al final cada uno debe valorar cada paso que da en su vida", ha dicho con sinceridad.

Sin llegar al mundo todavía su bebé, María Isabel está convencida de lo privilegiada que es por la nueva etapa. "En mi caso, este paso ha sido el mejor de mi vida", ha confesado con emoción.