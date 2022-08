India Martínez habla de sus estrías: "Son marquitas de guerra que nos hacen más reales y auténticos"

En verano salen a la luz muchos rasgos físicos que pueden llegar a provocar complejos en las personas. Nadie está libre de ellos, ni los personajes famosos que parecen no tener preocupaciones. Y es que muchos de ellos, cada vez más, muestran su reivindicación por enseñar los cuerpos tal cual son.

La cantante India Martínez ha sido uno de los rostros conocidos que ha decidido sincerarse sobre sus inseguridades a través de las redes sociales. La autora de 90 minutos ha compartido una foto en bikini sin filtros y mostrando sus estrías y, además, lo ha acompañado con un claro mensaje.

"A veces me he sentido acomplejada con las estrías de mi cuerpo, pero me he dado cuenta que son parte de nuestra belleza, desarrollo y vivencias, que son marquitas de guerra que nos hacen más reales y auténticos", ha reconocido sin miedos.

Y no solo ha querido contar su experiencia. También ha mandado un mensaje a todos esos seguidores que, bajo el miedo a la opinión de los demás, no se muestran tal y como son. "Si hay alguien ahora mismo por ahí que se sienta acomplejado por ello, que las luzca sin miedo", ha dicho Martínez.

India Martínez no es la primera mujer famosa que reivindica las estrías en las redes sociales. Laura Escanes ya lo hizo hace unos meses mostrando las que tiene en sus glúteos: "Sí, si amplias la foto en la pierna verás celulitis y que la piel no está lisa y perfecta, ¿y qué?", dijo la mujer de Risto Mejide.